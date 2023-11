Npc, la parola che si sta diffondendo su TikTok: cosa significa

Su TikTok si st diffondendo sempre di più la parola NPC, un acronimo proveniente dal mondo dei videogiochi. In sostanza, è una una delle nuove tendenze. Ma cosa significa? NPC è l'acronimo di “Non-Player Character” in lingua inglese, che tradotto in italiano significa “personaggio non giocabile”. Viene usata nei videogiochi, così come nei giochi di ruolo da tavolo, per identificare i personaggi controllati dal computer o dal sistema di gioco stesso, a differenza dei personaggi giocati dagli utenti. Gli NPC svolgono varie funzioni nei giochi, come interagire con i giocatori, fornire informazioni, assegnare missioni o compiti o contribuire a sviluppare la trama e l’ambientazione del gioco. Possono avere personalità, dialoghi e comportamenti predefiniti. Per tutti questi motivi sono fondamentali nel gioco in quanto creano, o comuqnue danno un contributo importante, un mondo di gioco più vivido e interattivo.