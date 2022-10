Playstation, da marzo disponibile la chat vocale di Discord su PS5

La novità, secondo fonti di settore, attesa per l'8 marzo. La chat vocale dovrebbe essere disponibile solo su PS5, con gli utenti PS4 in grado di visualizzare solo il nome del gioco a cui stanno partecipando

Per gli appassionati del genere, una buona notizia: la tanto attesa integrazione della popolare piattaforma sociale VoIP e di messaggistica istantanea Discord con la PlayStation arriverà a marzo 2023, precisamente l'8. La novità è stata diffusa da alcuni fonti del settore, che hanno parlato con l'insider Tom Henderson di Insider Gaming. Le fonti dell'insider hanno aggiunto un chiarimento a seguito di un aggiornamento dell'app mobile Discord la scorsa settimana, che ha mostrato le funzionalità PS5 e PS4. Sembra che la chat vocale sarà disponibile solo su PS5, con gli utenti PS4 in grado di visualizzare solo il nome del gioco a cui stanno giocando. Discord potrebbe presentare la soluzione al più grande problema del gioco multipiattaforma, quello della chat vocale tra sistemi concorrenti. Sembra che l'integrazione sarà disponibile come parte dell'aggiornamento della versione v7.00 di PlayStation 5. Ma non ci sono ancora dettagli ufficiali.