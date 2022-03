Videogiochi, Mario Kart 8 Deluxe si arricchisce con 48 nuovi tracciati

Dal 18 marzo, il noto gioco di corse per Nintendo Switch con protagonisti Super Mario e amici raddoppia il divertimento con un nuovo contenuto scaricabile, che porta il numero totale delle piste disponibili a 96, riconfermandosi come il Mario Kart più ricco di sempre

Con circa 165 milioni di copie vendute in tutto il mondo quella di Mario Kart è indubbiamente una delle serie di videogame più apprezzate e conosciute di sempre. Il merito di questa popolarità non va ricercato solamente nel suo gameplay semplice e intuitivo o nella presenza di tanti amatissimi personaggi legati al mondo Nintendo, ma anche e soprattutto nei momenti di divertimento condiviso che riesce a creare: una partita a Mario Kart è sempre un’ottima alternativa per far giocare tutti, ma proprio tutti, in compagnia.