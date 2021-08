App Store, accordo storico tra Apple e i piccoli sviluppatori

Cambiamenti in arrivo sull'App Store, il "negozio" virtuale di Apple da cui è possibile scaricare app e giochi, che solo lo scorso anno ha generato ricavi per oltre 640 miliardi di dollari, 544 miliardi di euro. Le novità - rivoluzionarie, le definisce Apple - se approvate in tribunale potranno mettere fine a una class action portata avanti dai piccoli sviluppatori statunitensi, che accusavano Apple di praticare commissioni troppo alte e di violare le normative antitrust. L’accordo, in particolare, dà il via libera alle piccole aziende, le startup e gli sviluppatori indipendenti che distribuiscono software per iPhone, iPad, Mac e così via di avere più libertà nel prezzo da imporre ai clienti per app, abbonamenti e acquisti all’interno delle app, e di poter condividere opzioni di acquisto con gli utenti al di fuori dell’app su iOS. Curiosità, la stessa corte che deve approvare questo accordo è la stessa che sta lavorando sulla “causa Fortnite”, la controversia tra Epic Games e Apple.

In cosa consiste l’accordo



L’accordo, che i giudici dovranno approvare nelle prossime settimane e che per alcuni punti sarà applicato non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo, prevede che i piccoli sviluppatori - coloro cioè che guadagnano meno di un milione di dollari l’anno - potranno continuare a beneficiare di una commissione ridotta e di una ricerca all’interno dell’App Store i cui risultati saranno ordinati, almeno per i prossimi tre anni, con criteri di qualità come il numero di download, le valutazioni degli utenti, la rilevanza. Altro punto molto importante è quello dei contatti con gli utenti: se l’accordo arriverà in porto gli sviluppatori potranno usare mezzi di comunicazione come l’e-mail per condividere informazioni sui metodi di pagamento anche al di fuori dell’app, una volta ricevuto il consenso degli utenti e a patto che da questi abbonamenti sia sempre possibile recedere. Un punto molto importante perché fino ad ora Apple non comunicava agli sviluppatori i contatti degli utenti, e questo poteva rappresentare un comportamento anti-competitivo. Cambia, lo dicevamo, anche la politica dei prezzi: Apple porterà i punti prezzo da circa 100 ad oltre 500, in modo da offrire maggiore scelta agli sviluppatori e ai clienti.