Qualità della comunicazione digitale, Terna brilla in Italia ed Europa

Terna è stata premiata per la sua trasparenza e per la qualità della sua comunicazione digitale col primo posto nella classifica stilata nell’ambito della prestigiosa ricerca Webranking by Comprend 2020-2021, svolta in collaborazione con Lundquist. L’azienda guida sia il listino italiano, dove ha superato altre 121 società, sia quello Europeo, dove è uscita vincitrice dal confronto con altre 499 realtà. La ricerca, volta a misurare la qualità e la trasparenza della comunicazione digitale delle società quotate in borsa, ha dimostrato che Terna ha conseguito dei risultati eccellenti in termini di credibilità, trasparenza e accessibilità delle informazioni.