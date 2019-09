Tutti sono d'accordo: l'elettrico è realtà, ma ancora per qualche anno, almeno in Italia, diesel e benzina non scompariranno, tutt'altro. Occuperanno ancora gran parte del mercato, con aperture, più o meno ampie, alle diverse modalità ibride. Lo dimostra il fatto che, anche al Salone dell'Auto di Francoforte 2019, tutte le case, più o meno, puntano ancora molti loro modelli sulle motorizzazioni endotermiche tradizionali.

La regina

Girando tra gli stand dell'esposizione chi ci colpisce di più è la nuova nata di Lamborghini, la Siàm (NEL VIDEO), che in dialetto bolognese vuol dire "fulmine". Mai nome più azzeccato, visti i 350 km/h di velocità massima e gli 819 cavalli. E' la prima Lamborghini ibrida di produzione, dedicata allo storico presidente Volkswagen Ferdinand Karl Piech. Fa 0-100 in 2,8 secondi e sarà prodotta in soli 63 esemplari.

I concept

Tra le concept car, vale a dire i prototipi, tutti full electric, spicca la AUDI AI:Trail 4, a cui non manca certo l'aggressività. Con l'abitacolo di un elicottero, ha sostituito ai fari abbaglianti dei droni, che si staccano dal tetto della vettura e precedono la macchina illuminando la strada. Poi la Concept Car Hyundai [45], una sorta di salotto vintage con le batterie piazzate tra il pavimento della macchina e il pianale. BMW Concept 4 invece è la coupè di media taglia che anticipa l'uscita della serie 4, attesa nel corso del 2020. Cupra, il marchio sportivo di Seat, lancia Tavascan, il suv coupé ad alimentazione elettrica da 306 cavalli e un'autonomia dichiarata fino a 450 km/h (VEDI TUTTE LE FOTO).

Le novità

Tra le novità più attese il nuovo Defender di Land Rover-Jaguar, che ridisegna la storica vettura. 3 o 5 porte e la funzione "guado", che permette di attraversare aree d'acqua profonde fino a 90 cm. Poi la linea elettrica ID di Volkswagen. Con ID.3, fino a 550 km di autonomia e un prezzo intorno ai 30mila euro, in vendita già a partire dalla prima metà del 2020. E la nuova e-Up la city car full electric con un +70% di capacità di batteria e un'autonomia di marcia dichiarata di 260 km. Totalmente elettriche la nuova Corsa-e e la Skoda Citygo eiV.

Hyundai lancia la terza generazione della city car i10, solo 5 porte, prezzi a partire dagli 11mila euro, non acquistabile però prima del 2020. Si rinnova nella tecnologia e nell'estetica anche il suv del segmento B più venduto in Italia, Renault Captur. Concept car a parte Audi ha presentato anche A1 citycarver, Q3 Sportback e la gamma RS (in anteprima mondiale). BMW ha presentato la nuova Serie 1, il restyling di X1, la Touring della Serie 3, la nuova Gran Coupé e le super sportive M8. Mercedes ha uno stand tutto dedicato, per svelare al mondo la GLB, una sport utility di taglia media, disponibile anche a 7 posti. Poi la 100% elettrica EQV, la classe A in versione ibrido plug-in, così come la GLC e la GLE.

Non solo auto

A Francoforte espongono anche le aziende di componentistica per auto, come la leader internazionale Bosch, tedesca, neanche a dirlo. Nel suo stand troneggia lo shuttle bus elettrico, a guida autonoma, connesso e personalizzato. Praticamente uno smartphone a 4 ruote. Bosch inoltre ha sviluppato una piattaforma con batterie elettriche integrate nel pianale utilizzabile dalle case automobilistiche per sviluppare i propri modelli elettrificati.