Facebook Libra, l’accusa di una start up: “Il logo è copiato”

Facebook ha da poco annunciato Libra, la nuova criptovaluta che verrà lanciata nel 2020. Tutti i servizi effettuati attraverso la moneta digitale saranno gestiti dalla società Calibra, anch’essa appena fondata ma dal logo tutt’altro che originale. A farlo presente è stata la banca online Current, una start up che non ha potuto fare a meno di notare la grande somiglianza tra il proprio simbolo e quello scelto dal social per sbarcare nel campo delle criptovalute. L’azienda lo ha sottolineato con un messaggio ironico pubblicato su Twitter, prima che il fondatore di Current rincarasse la dose in un’intervista a Cnbc, criticando Facebook per essersi fortemente ispirata a un logo sviluppato attraverso la collaborazione con un’azienda di design.

Facebook, logo Calibra simile a quello di Current

La società Calibra offrirà un portafoglio digitale per conservare e spendere la Libra, nuova moneta digitale lanciata da Facebook. Il simbolo circolare e contenente una tilde utilizzato da Menlo Park è però molto simile a quello della banca online Current, che come spiegato dal fondatore Stuart Sopp ha lavorato per diversi mesi allo sviluppo del logo insieme all’azienda Character, nel tentativo di rappresentare l’importanza del movimento, sia di soldi che della gente, con l’onda presente dentro il cerchio. “È un modo curioso per creare fiducia in un nuovo sistema finanziario globale”, afferma Sopp a Cnbc, sottolineando che “Facebook ha tutti i soldi e le risorse del mondo: se veramente vogliono rendere il settore bancario più equo e inclusivo dovrebbero farlo con le proprie idee di branding, come abbiamo fatto noi".

Facebook e Current: stesso logo, colori diversi

Secondo Sopp, nel 2016 Current ha lavorato per “sei mesi” al proprio logo, prima che Facebook “lo riutilizzasse senza cambiare molto”. A una prima occhiata, la principale differenza tra i simboli della banca online e di Calibra risiede nei colori scelti: il primo è infatti realizzato con diverse tonalità, mentre quello della società di Facebook è interamente colorato di viola. Proprio su questa sottile diversità ha giocato Current, che su Twitter ha pubblicato una foto dei due loghi accompagnata da un breve testo: “Questo è ciò che accade quando ti rimane solo un pastello”. Secondo Cnbc, l’azienda starebbe ora valutando insieme agli avvocati la possibilità di procedere con un’azione legale.