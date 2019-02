I videogiochi del mese di marzo, i nostri consigli

Come ogni mese ecco una breve selezione, sempre a nostro sindacabilissimo giudizio, delle uscite più gustose che attendono gli appassionati di videogiochi nel nuovo mese. E visto che marzo oltre che essere alle porte è pazzerello, partiamo subito con un titolo decisamente fuori di testa.

Toe Jam and Earl Back in the Groove (1 marzo)

Annunciato nel 2015, ma atteso da oltre 25 anni, ecco la nuova versione del gioiellino lanciato da Sega nel 1991 per Mega drive. I due simpatici alieni dalla forma non meglio identificata, difficili da descrivere altrimenti anche quando uscirono, si sono schiantati di nuovo sulla Terra per un’avventura sconclusionata che si promette di riproporre le atmosfere funky dell’episodio originale. L’obiettivo è recuperare tutti i pezzi persi al Rapmaster Rocket tra luoghi da esplorare, oggetti nascosti e tanti nuovi personaggi. (GUARDA IL TRAILER)

Devil May Cry 5 (8 marzo)

Il cacciatore di demoni Nero, accompagnato dalla partner Nico e dal suo camper dovranno fronteggiare un’invasione di creature infernali che sembra essere causata dai semi di un albero demoniaco. Nico fornirà a Nero una serie di armi meccaniche “Devil Breaker” che gli conferiranno poteri extra per sconfiggere le malvagie creature che si sono annidate nella città di Red Grave. (GUARDA IL TRAILER).

Sekiro, Shadows Die Twice (22 marzo)

E’ una storia di vendetta ambientata nel Giappone del 16esimo secolo con protagonista un samurai impegnato a farsi giustizia dalla fazione rivale che gli ha reciso un braccio, ma ha commesso l’errore di non assicurarsi di averlo messo definitivamente fuori gioco. A noi restituirgli l’onore a colpi di katana grazie anche alla protesi bionica misteriosamente impiantatagli dopo l’amputazione subita. (GUARDA IL TRAILER).

Yoshi’s Crafted World (29 marzo)

L’avventura dedicata da Nintendo al simpatico draghetto verde amico di Mario vi porterà ad esplorare un mondo colorato e sorprendente. Ogni cosa non sarà come sembra e anzi verranno capovolti i pilastri classici dei platform a scorrimento orizzontale: in ogni livello c’è un lato inatteso, da guardare sotto una prospettiva diversa, oltre ai consueti ostacoli da superare e oggetti da scoprire. Fate attenzione alle uova che potrebbero dischiudervi nuove strade verso l’ambito traguardo a cui condurre Yoshi. (GUARDA IL TRAILER)

