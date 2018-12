Pes 2019 Mobile, l’app con Unreal Engine 4 per un realismo mai visto

Non solo la donna, ma anche Pes da oggi è mobile. Con la pronuncia all’inglese però. Konami ha annunciato l’uscita della versione PES 2019 Mobile potenziata dall’Unreal engine 4. (GUARDA IL TRAILER)

Il titolo è disponibile in download gratuito su App Store per iPad, iPhone e iPod touch e su Google Play per dispositivi Android, con la possibilità di acquistare crediti extra a pagamento che non sono necessari per giocare. Come accennato, il protagonista del gioco è il motore che gli garantisce una grafica straordinaria, consentendo così di vivere al meglio l’emozione dello sport più popolare del mondo anche sul proprio dispositivo portatile. Le animazioni dei calciatori sono infatti oltre 8mila (con i festeggiamenti sempre più realistici), con tattiche di gioco customizzate per squadra (così come sono personalizzate la caratteristiche dei campioni) e la fisica del pallone migliorata.

Quattro le modalità: “Match Locali” con le sfide uno contro uno, “Local League” per creare tornei offline con gli amici, “Friend Match” per disputare una partita veloce con uno sfidante presente nella lista degli amici e “Online Match” per partecipare alle sfide mondiali negli eventi settimanali a premi. La versione mobile di PES 2019 include anche nuove funzionalità myClub e campagne in linea con quelle presenti sulle versioni console. I calciatori che si sono distinti per le loro prestazioni nel corso delle partite del weekend saranno disponibili tra i “Giocatori Consigliati” e le loro statistiche e abilità saranno migliorate sulla base delle performance reali. Ma c’è di più: per i giocatori dei team più iconici del gioco, tra cui Barcellona e Liverpool, sono previste nel corso della stagione versioni speciali. Verranno invece aggiornati ogni settimana i trasferimenti di mercato, le caratteristiche e le prestazioni dei calciatori.

Passando alle licenze ufficiali a disposizione, Pes 2019 include 12 campionati europei, sudamericani e asiatici, tra cui la Premier Liga Russa, la J LEAGUE giapponese e i campionati di Belgio, Scozia, Danimarca, Svezia, Portogallo, Turchia, Argentina, Cile, Thailandia e Cina. Riprodotti fedelmente anche leggende del calcio come Beckham, Zico, Romario, Cruyff, Nedved, Gullit, Maldini e Khan a cui si aggiungeranno più avanti altri assi che hanno fatto la storia di questo sport.

