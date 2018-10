Eicma 2018, la Harley-Davidson presenta la prima moto elettrica

L’attesa è quasi finita: il 6 novembre prossimo al Salone della Moto di Milano la Harley-Davidson svelerà la nuovissima LiveWire, la prima moto a propulsione elettrica della casa di Milwuakee. Quello presentato al pubblico dell’Eicma non sarà un prototipo, bensì il modello di serie che sarà messo in commercio già nel 2019.

Motore elettrico ma design Harley-Davidson

Bisognerà attendere il 6 novembre per scoprire tutte le caratteristiche della versione definitiva della LiveWire, quando il vicepresidente Portfolio e Product Planning della Harley-Davidson, Marc McAllister, svelerà per la prima volta in Europa il nuovo modello. Nel frattempo, alcune indiscrezioni rivelano che la moto avrà un’autonomia di circa 160 chilometri, una distanza limitata, ma necessaria per non sovraccaricare il motociclo con pesanti batterie e fargli perdere la sua maneggevolezza e facilità di guida. Inoltre, al posto del bocchettone del serbatoio, la LiveWire avrà la presa per la ricarica elettrica. Per il resto, il design della moto dovrebbe richiamare fedelmente la storia della Harley-Davidson. Ancora nessuna informazione sul prezzo ma, in attesa di conferme, si ipotizza che possa aggirarsi intorno ai 25 mila euro.

L’unica certezza è l’assenza della frizione: basterà solo dare gas e partire, per un’esperienza di guida tutta nuova.

“More Roads to Harley-Davidson”

La LiveWire sarà solo il primo di una lunga serie di modelli a batteria. La Motor Company americana è infatti intenzionata “a far seguire la nuovissima LiveWire da una gamma entusiasmante di veicoli elettrici a due ruote”, mantenendo fede alla strategia meglio nota come “More Roads to Harley-Davidson”. L’obiettivo è quello di ampliare il proprio bacino di clienti motociclisti ed espandere il brand anche in altri settori di mercato.

All’Eicma sarà possibile ammirare altri due prototipi di moto elettriche, la Adventure e la Streetfighter, che saranno lanciate sul mercato a partire dal 2020.