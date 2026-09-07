Serie A, 3^ giornata: Udinese - Lazio 1-2 highlights

La Lazio rimonta l'Udinese e vince 2-1 a Udine, agganciando Inter e Roma in testa alla classifica. I friulani erano passati in vantaggio a inizio ripresa con Karlström, che aveva battuto Mandas su assist di tacco di Davis. La squadra di Gattuso ha però ribaltato il risultato con Frattesi, alla terza rete in tre giornate, e con Gudmundsson nel finale, sfruttando un pallone perso in uscita da Vojvoda. Con questo successo i biancocelesti salgono a quota in vetta e ora attendono il Milan in un big match che potrebbe valere il primato solitario, almeno per qualche ora. Alla trasferta friulana hanno risposto 2.500 tifosi laziali.