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Voto in Sassonia-Anhalt, allarme Ue per l'avanzata AfD

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Dopo il voto in Sassonia-Anhalt, che ha visto l'affermazione dell'estrema destra di AfD, il cancelliere tedesco Merz avverte che non si può proseguire come se nulla fosse e in Europa il risultato non viene preso alla leggera. A preoccupare cancellerie e istituzioni sono soprattutto le posizioni di AfD su migrazione, diritti umani e minoranze e la sua linea filorussa, contraria agli aiuti all'Ucraina. La capa della diplomazia Ue Kaja Kallas parla di forze che ignorano la minaccia russa, mentre il premier spagnolo Sánchez rivendica il ruolo del proprio governo. Soddisfazione da Mosca e da Elon Musk, che su X ha commentato in tedesco.

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