Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nepal, preghiere e candele per le vittime delle inondazioni

Mondo

Candele e preghiere in piazza Basantapur Durbar, a Kathmandu, per le vittime delle alluvioni del 26 agosto al confine tra Nepal e Cina. Il Paese ha osservato il tredicesimo giorno di lutto, l’ultimo secondo la tradizione induista, con bandiere a mezz’asta negli uffici pubblici e nelle sedi diplomatiche. Il disastro, innescato dal distacco di un ghiacciaio, ha causato almeno 1.380 morti tra Nepal e Tibet. Proseguono le ricerche di oltre 5.500 dispersi.

Prossimi video

Nepal, preghiere e candele per le vittime delle inondazioni

Mondo

MO, altre vittime in attacchi IDF sul Libano

Mondo

Belgrado, migliaia di persone ai funerali di Mladic

Mondo

Guerra Ucraina, caute aperture di Mosca a nuovi colloqui

Mondo

Elezioni in Sassonia-Anhalt, Merz: "Scioccato, nessuna cooperazione con AfD"

Mondo

Papa Leone: "Immaginare pace per accorgerci che già esiste"

Mondo