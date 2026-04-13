Serie A, Fiorentina-Lazio 1-0: decide la rete di Gosens

La Fiorentina batte la Lazio 1-0 al Franchi e vede la salvezza sempre più vicina, adesso sono otto i punti di vantaggio sulla terz'ultima in classifica. Una gara decisa dalla rete di Gosens nel primo tempo. Nonostante le tante assenze la Fiorentina ha giocato una gara di carattere, sacrificio e personalità con la viglia di vincere e soffrire fino alla fine. E alla fine c'è riuscita. Dall'altra parte una Lazio partita anche bene ma che con il passare dei minuti si è pian piano persa, intestardita ed ha giocato senza semplicità e fluidità

La Fiorentina trova il secondo successo consecutivo per 1-0 e dopo la vittoria esterna a Verona, supera la Lazio al Franchi grazie al gol di Gosens. Grazie a questo successo la squadra di Vanoli si allontana dalla zona pericolosa a +8 sulle terz'ultime, portandosi a 35 punti, scavalcando il Cagliari, ora quint'ultimo con 33 punti. La Lazio invece resta ferma a 44 punti, al nono posto.

Per la sfida in casa molti indisponibili per Vanoli che schiera Piccoli come punta centrale con ai lati Fazzini e Harrison. In mezzo al campo con Mandragora ci sono Fabbian e Ndour. Nella Lazio gioca dal 1' a sorpresa Zaccagni in attacco con Dia e Cancellieri. In difesa giocano Romagnoli e Provstgaard. Buon avvio da parte degli ospiti che sfiorano subito il gol con Zaccagni, al 3' ma De Gea compie un grande intervento e manda in calcio d'angolo. La Fiorentina esce alla distanza e al 10' in ripartenza Fazzini serve Piccoli al limite dell'area, ma la gran botta dell'attaccante non trova lo specchio della porta Al 28' i viola trovano la rete del vantaggio: Dodo serve Harrison che dalla destra mette un pallone morbido in area che Gosens schiaccia di testa e trova l'angolino alla sinistra di Motta per l'1-0. La Lazio si fa rivedere in avanti al 44' con una conclusione ancora di Zaccagni ma da fuori area bloccata da De Gea.

Ad inizio ripresa la sqiadra di Sarri prova a pressare e ad alzare il ritmo con la Fiorentina che si difende in maniera ben organizzata. Al 57' Noslin, entrato ad inizio ripresa, riceve palla al limite, cerca spazio e calcia con il destro ma manda sopra la traversa. Al 64' Fabbri viene richiamato al Var per un possibile calcio di rigore per la Lazio ma dopo il check l'arbitro non cambia la propria decisione, niente rigore per il tocco troppo leggero di Mandragora su Noslin. La Lazio spinge in cerca del pari, al 74' punizione di Nuno Tavares che non trova la porta e al 76' Isaksen, da poco entrato con Pedro, crossa in area per Noslin che di testa cerca di angolarla senza trovare la porta di De Gea. Sarri inserisce anche Ratkov per Taylor e l'attaccante all'81' ci prova subito di testa, ma De Gea respinge. La squadra biancoceleste prova a chiudere la Viola nella propria area masi aprono spazi e i padroni di casa si rendono pericolosi nel recupero con Fabbian di testa e Ndour che sfiora il palo. L'ultima occasione al 97' è per Padro ma la mezza girata dello spagnolo è bloccata da De Gea e la Fiorentia può esultare.