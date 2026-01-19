Serie A, Cremonese respinge l'assalto dell'Hellas: finisce 0-0. VIDEO

Pareggio nel primo posticipo del lunedì della 21esima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Zini' di Cremona. In classifica i grigiorossi sono in 11/a posizione con 23 punti, insieme a Torino, Parma e Sassuolo, mentre i gialloblù sono al 19° posto con il Pisa a quota 14

Non si sblocca la Cremonese, non si sblocca il Verona. Lo scontro-salvezza termina in un nulla di fatto, con uno 0-0 che aiuta più i grigiorossi che la formazione ospite. Allo Zini si presenta un’Hellas in grandissima difficoltà: squalificato Unai Núñez, sono out anche Bella-Kotchap, Frese, Valentini, Belghali, Al-Musrati e Akpa Akpro. Zanetti lancia quindi dall’inizio il neoacquisto Lirola (tra i migliori in campo oggi) e si gioca il tridente offensivo: Giovane con Sarr e Orban. In porta va il vice Perilli, non Montipò. La Cremonese risponde col duo Vardy-Bonazzoli e Vandeputte a ispirare, in un match molto equilibrato e combattuto.

Si lotta su ogni pallone nel primo tempo, senza che emerga un reale padrone del campo e con poche occasioni vere. Ebosse e Vardy sono i più pericolosi nei primi minuti, ma l’unica chance nitida è per il Verona: Audero evita il gol a Giovane, il migliore dei suoi.Si va al riposo sullo 0-0 e la musica non cambia nella ripresa. Nonostante un rischio in avvio su Grassi, è il Verona a dominare il secondo tempo. Giovane è il faro degli scaligeri, ma la difesa a tre della Cremonese lo mette ripetutamente in fuorigioco. L’ex Corinthians viene fermato ancora da Audero, poi all’84’ segna in semi-rovesciata un gol che viene però annullato per fuorigioco: nulla di fatto. Nei minuti finali Zanetti non si gioca la carta di un ulteriore attaccante, mentre la Cremonese ritrova Collocolo dopo l’infortunio e rischia grosso in mischia al 90°: salva tutto Terracciano.

Non ci sono altre emozioni e la gara termina 0-0.Un punto a testa per le due squadre. La Cremonese non cancella il 5-0 subito dalla Juventus con una vittoria, ma sale a 23 punti e si porta a +6 sulle terzultime (Fiorentina e Genoa). Il Verona resta ultimo in tandem con il Pisa: 14 punti per i gialloblù, che conquistano comunque il primo clean sheet dopo nove partite. Curiosamente, proprio senza Montipò in campo.