L'attesa è quasi finita, il campione brasiliano ex Barcellona e Milan sta per tornare in campo a 46 anni. L'occasione sarà il derby di Serie C tra il suo Ravenna ed il Forlì. La gara sarà trasmessa da Sky Sport ma sarà visibile anche in altri Paesi per quello che viene considerato un vero e proprio show

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su Now e SkySport.it. Sarà inoltre disponibile in chiaro sul canale YouTube di Sky Sport.

Oggi, 15 novembre, si celebra il tanto atteso Ronaldinho day. Dopo 11 anni, infatti, il campione brasiliano ex Barcellona e Milan torna in campo in una partita ufficiale. L'asso carioca, 46 anni, è pronto per indossare la casacca del Ravenna nel derby contro il Forlì, valevole per la 14esima giornata del girone B di Serie C. Il calcio d'inizio è in programma alle 17.30 presso lo stadio Bruno Benelli.

L'avvicinamento alla gara

L'avvicinamento alla gara è cominciato già qualche ora fa. Ronaldinho, una volta sbarcato a Ravenna, ha partecipato ieri alla seduta di rifinitura del club romagnolo. E' stato il primo e unico allenamento del campione ex Barca, atteso dal ritorno in campo e dalla caccia al gol numero 300 in carriera, dopo l'ultima gara ufficiale disputata nel 2015. Agli ordini di mister Andrea Mandorlini, Ronaldinho ha partecipato al torello della squadra, ha lavorato sui calci piazzati e sui tiri in porta, regalando anche uno stop spettacolare ripreso dalle telecamere.

Un "momento speciale"

"Sono qui per per vivere questo momento speciale della mia vita. Ho l'opportunità di stare insieme a calciatori giovani e sono contento per questo", ha dichiarato Dinho. "Questa è un'opportunità completamente diversa e conosco bene i derby: il mio primo gol in Italia contro l'Inter resta speciale. Sono felice, dopo tanto tempo vivere tutto questo è bellissimo. Tanti anni fa, quando ho finito di giocare, ho realizzato di aver vinto tutto ciò che avevo sognato. Adesso ho 46 anni e ho provato tutto dentro il calcio: questa è un'opportunità completamente diversa, significa far parte del sogno di tanti amici che lavorano per il Ravenna".

Possibile titolare

Dinho potrebbe giocare dal primo minuto, come dichiarato dallo stesso Mandorlini, che parlerà con il suo numero 10 per deciderne impiego e ruolo: "Noi giochiamo con tre attaccanti quindi lui sarà nei tre davanti, ci adatteremo un po' a lui, che sarà libero di trovarsi la posizione".

Uno ritorno da show

La tensione è palpabile a Ravenna per quello che sarà un vero e proprio ritorno in campo da show. Basti pensare che sono arrivate più di 100 richieste di accredito da tutto il mondo e il derby di Serie C verrà trasmesso in Inghilterra, Brasile, Asia e nel mondo arabo. Al "Benelli" saranno almeno 7.000 i presenti. Ormai si attende solo più il fischio d'inizio.