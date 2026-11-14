Ronaldinho, primo allenamento a Ravenna: è subito show

Il calciatore brasiliano, 46 anni, si è allenato insieme alla squadra allo stadio Benelli in vista del derby tra Ravenna e Forlì. Non è escluso un suo impiego dal primo minuto
Entusiamo alle stelle a Ravenna per il primo allenamento di Ronaldinho. In attesa che il brasiliano a 46 anni faccia il ritorno in campo in occasione del derby tra Ravenna e Forlì, il campione sbarcato venerdì in Romagna si è subito messo in mostra con qualche passaggio a effetto allo stadio Benelli. Insieme alla squadra diretta dal tecnico Andrea Mandorlini Ronaldinho ha partecipato alla rifinitura: la prima vera occasione in cui il brasiliano ha potuto prendere confidenza con il campo e lavorare con i compagni del Ravenna.
In campo dal primo minuto?
Mandorlini aveva detto che lo avrebbe impiegato nel secondo tempo del match, ma oggi ha lasciato intendere che potrebbe invece schierarlo dal primo minuto nel tridente offensivo. Nel video pubblicato sui social dalla società si vede Ronaldinho all'opera tra gli applausi. "La leggenda brasiliana - il post del club di serie C - ha abbracciato il progetto del Ravenna promettendo di giocare una partita ufficiale, la promessa è diventata realtà".