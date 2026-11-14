Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ronaldinho, primo allenamento a Ravenna: è subito show

Sport

Il calciatore brasiliano, 46 anni, si è allenato insieme alla squadra allo stadio Benelli in vista del derby tra Ravenna e Forlì. Non è escluso un suo impiego dal primo minuto

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Entusiamo alle stelle a Ravenna per il primo allenamento di Ronaldinho. In attesa che il brasiliano a 46 anni faccia il ritorno in campo in occasione del derby tra Ravenna e Forlì, il campione sbarcato venerdì in Romagna si è subito messo in mostra con qualche passaggio a effetto allo stadio Benelli. Insieme alla squadra diretta dal tecnico Andrea Mandorlini Ronaldinho ha partecipato alla rifinitura: la prima vera occasione in cui il brasiliano ha potuto prendere confidenza con il campo e lavorare con i compagni del Ravenna.

In campo dal primo minuto?

Mandorlini aveva detto che lo avrebbe impiegato nel secondo tempo del match, ma oggi ha lasciato intendere che potrebbe invece schierarlo dal primo minuto nel tridente offensivo. Nel video pubblicato sui social dalla società si vede Ronaldinho all'opera tra gli applausi. "La leggenda brasiliana - il post del club di serie C - ha abbracciato il progetto del Ravenna promettendo di giocare una partita ufficiale, la promessa è diventata realtà". 

Vedi anche

Ronaldinho torna in campo nel derby Ravenna-Forlì di Serie C
Un momento della presentazione di Ronaldinho

Sport: Ultime notizie

Kimi Antonelli in Quirinale dona il suo casco a Mattarella

Sport

L'azzurro campione del mondo di Formula 1 ha incontrato il Presidente della Repubblica in...

Calcio, Raymond Domenech critica l'Italia: "Debolezza evidente"

Sport

Dopo l'ultima sfida tra Italia e Francia, e la vittoria dagli azzurri, arriva il commento al...

Jannik Sinner sbarca su TikTok: "Vi mostrerò il dietro le quinte"

Sport

Il tennista altoatesino pubblica il suo primo post sulla piattaforma. Già numerosissimi i...

Nations League, a San Siro l’Italia batte 3-1 la Francia

Sport

A Milano, gli Azzurri, trascinati da oltre 70mila spettatori, hanno battuto i transalpini nella...

Atp Finals 2026, Cobolli nel gruppo di Alcaraz, Medvedev e Tiafoe

Sport

Il torneo è in programma all'Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Nel doppio Simone...

Sport: I più letti