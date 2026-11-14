Ronaldinho, primo allenamento a Ravenna: è subito show

Il calciatore brasiliano, 46 anni, si è allenato insieme alla squadra allo stadio Benelli in vista del derby tra Ravenna e Forlì. Non è escluso un suo impiego dal primo minuto

Entusiamo alle stelle a Ravenna per il primo allenamento di Ronaldinho. In attesa che il brasiliano a 46 anni faccia il ritorno in campo in occasione del derby tra Ravenna e Forlì, il campione sbarcato venerdì in Romagna si è subito messo in mostra con qualche passaggio a effetto allo stadio Benelli. Insieme alla squadra diretta dal tecnico Andrea Mandorlini Ronaldinho ha partecipato alla rifinitura: la prima vera occasione in cui il brasiliano ha potuto prendere confidenza con il campo e lavorare con i compagni del Ravenna.