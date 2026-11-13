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Calcio, Raymond Domenech critica l'Italia: "Debolezza evidente, errori sconcertanti"

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©Ansa

Dopo l'ultima sfida tra Italia e Francia, e la vittoria dagli azzurri, arriva il commento al veleno dell'ex ct transalpino, il tecnico che guidò i Blues nella notte Mondiale di Berlino del 2006. "E' una vittoria inaspettata per gli italiani” scrive sui social

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La partita Italia-Francia di Nations League sembra non essere piaciuta troppo a Raymond Domenech, dal 2004 al 2010 commissario tecnico dei Blues con cui giocò e perse la finale dei Mondiali proprio contro gli azzurri. Su X, commentando in diretta la sfida bacchetta gli uomini di Mancini: "3/1 Una vittoria inaspettata per gli italiani”.

Domenech fuori dal coro: “L’Italia debole in tutti i reparti”

Poi continua il commento fuori dal coro sui social di Domenech dopo la partita di ieri a San Siro: “Che debolezza in tutti i reparti, ma la cosa più sorprendente è il loro livello tecnico: quanti errori in passaggi facili, è sconcertante. Com'è possibile?". E poi anche un commento relativo all'inno italiano - "lo adoro al pari di You'll never walk alone e Les Corons". Infine sulla Francia: "Se Olisé si spegne, la Nazionale deraglia. Il calcio è semplice". E poi "Italia-Francia 3-1 come è possibile? Come si può perdere il filo fino a questo punto? Le falle difensive si confermano". Il modo più semplice per farsi nuovi "nemici". 

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