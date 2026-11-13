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Kimi Antonelli, il campione del mondo di F1 oggi in visita al Quirinale da Mattarella

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L'azzurro campione del mondo di Formula 1 incontrerà il Presidente della Repubblica in un'udienza privata, accompagnato dalla famiglia

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Il pilota italiano Kimi Antonelli, neo campione del mondo della Formula 1, sarà oggi al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di un'udienza privata e il pilota sarà accompagnato dalla famiglia. Lo si è appreso al Quirinale.

Il più giovane della storia

Kimi Antonelli, a soli 20 anni, è stato il più giovane pilota della storia della Formula 1 a laurearsi campione del mondo. L'ultimo italiano a conquistare il titolo iridato era stato Alberto Ascari, nel 1953. Il successo è arrivato nel Gran Premio del Messico, vinto da Max Verstappen, dove il pilota italiano della Mercedes ha chiuso al terzo posto, che gli ha garantito matematicamente il titolo. 

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Kimi Antonelli
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Kimi Antonelli, chi è l’italiano nuovo Campione del mondo di Formula 1

Nato a Bologna il 25 agosto 2006, Antonelli è diventato a vent’anni il più giovane Campione del mondo della storia della F1. È solo il terzo italiano ad aggiudicarsi il titolo, dopo Farina e Ascari, in una stagione nella quale ha infranto anche altri record della categoria

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