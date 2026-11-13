Il pilota italiano Kimi Antonelli , neo campione del mondo della Formula 1, sarà oggi al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di un'udienza privata e il pilota sarà accompagnato dalla famiglia. Lo si è appreso al Quirinale.

Il più giovane della storia

Kimi Antonelli, a soli 20 anni, è stato il più giovane pilota della storia della Formula 1 a laurearsi campione del mondo. L'ultimo italiano a conquistare il titolo iridato era stato Alberto Ascari, nel 1953. Il successo è arrivato nel Gran Premio del Messico, vinto da Max Verstappen, dove il pilota italiano della Mercedes ha chiuso al terzo posto, che gli ha garantito matematicamente il titolo.