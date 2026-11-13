L'azzurro campione del mondo di Formula 1 incontrerà il Presidente della Repubblica in un'udienza privata, accompagnato dalla famiglia
Il pilota italiano Kimi Antonelli, neo campione del mondo della Formula 1, sarà oggi al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di un'udienza privata e il pilota sarà accompagnato dalla famiglia. Lo si è appreso al Quirinale.
Il più giovane della storia
Kimi Antonelli, a soli 20 anni, è stato il più giovane pilota della storia della Formula 1 a laurearsi campione del mondo. L'ultimo italiano a conquistare il titolo iridato era stato Alberto Ascari, nel 1953. Il successo è arrivato nel Gran Premio del Messico, vinto da Max Verstappen, dove il pilota italiano della Mercedes ha chiuso al terzo posto, che gli ha garantito matematicamente il titolo.
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Kimi Antonelli, chi è l’italiano nuovo Campione del mondo di Formula 1
Nato a Bologna il 25 agosto 2006, Antonelli è diventato a vent’anni il più giovane Campione del mondo della storia della F1. È solo il terzo italiano ad aggiudicarsi il titolo, dopo Farina e Ascari, in una stagione nella quale ha infranto anche altri record della categoria