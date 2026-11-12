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Tiro a volo, Jessica Rossi oro mondiale per la quarta volta nel trap

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Jessica Rossi si mette al collo l'oro mondiale del trap (fossa olimpica) femminile, al termine di una finale condotta magistralmente fin dalla prima serie. La stella italiana del tiro a volo centra 27 piattelli su 30

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Jessica Rossi è campionessa del mondo per la quarta volta in carriera nella specialità del trap, a nove anni dall'ultimo titolo iridato. Ai Mondiali di Lusail, in Qatar, l'azzurra, vincitrice dell'oro a cinque cerchi a Londra 2012, si è piazzata davanti alla campionessa olimpica di Parigi 2024, la guatemalteca Adriana Ruano Oliva. Quarta l'altra italiana Erica Sessa. 

POLAND EUROPEAN GAMES - ©Ansa

Sesta medaglia iridata

Per la campionessa emiliana, arrivata a questi Mondiali con il bronzo ottenuto nella prima metà dello scorso ottobre ai Campionati Europei di Atene, si tratta della sesta medaglia iridata della carriera a titolo personale dopo gli altri tre ori di Maribor 2009, Lima 2013 e Mosca 2017, l’argento di Baku 2023 ed il bronzo di Monaco di Baviera 2010.

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