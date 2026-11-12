Tiro a volo, Jessica Rossi oro mondiale per la quarta volta nel trap

Jessica Rossi si mette al collo l'oro mondiale del trap (fossa olimpica) femminile, al termine di una finale condotta magistralmente fin dalla prima serie. La stella italiana del tiro a volo centra 27 piattelli su 30
Jessica Rossi è campionessa del mondo per la quarta volta in carriera nella specialità del trap, a nove anni dall'ultimo titolo iridato. Ai Mondiali di Lusail, in Qatar, l'azzurra, vincitrice dell'oro a cinque cerchi a Londra 2012, si è piazzata davanti alla campionessa olimpica di Parigi 2024, la guatemalteca Adriana Ruano Oliva. Quarta l'altra italiana Erica Sessa.
Sesta medaglia iridata
Per la campionessa emiliana, arrivata a questi Mondiali con il bronzo ottenuto nella prima metà dello scorso ottobre ai Campionati Europei di Atene, si tratta della sesta medaglia iridata della carriera a titolo personale dopo gli altri tre ori di Maribor 2009, Lima 2013 e Mosca 2017, l’argento di Baku 2023 ed il bronzo di Monaco di Baviera 2010.