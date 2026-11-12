Vonn: "Ho fatto il nono intervento alla gamba, tutto bene"



A nove mesi di distanza, Vonn ha reso noto tramite il suo profilo Instagram, di essersi sottoposta oggi a un nono intervento, precisando che tutto è "andato bene". “Sono in ottime mani e sono grata per il supporto dei miei medici, del fisioterapista, degli infermieri e di tutto il personale sanitario” ha scritto su un post. "Darò presto ulteriori aggiornamenti", ha aggiunto Vonn. “Hanno tolto tutto questo bazar di ferraglia dalla mia gamba" ha detto mostrando il sacchetto delle viti rimosse dal suo crociato dopo la nona operazione negli ultimi 9 mesi. Sebbene il suo nome figuri tra quello delle sciatrici Usa iscritte alla coppa del mondo, l'intervento richiederà qualche mese di recupero e sarà molto difficile rivederla in gara nel corso dell'inverno.