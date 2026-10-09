F1, Verstappen in pole nella Sprint a Singapore. Terzo Leclerc

Alle spalle dell'olandese si è piazzato George Russell mentre Charles Leclerc ha sfiorato la prima fila, ma è fermato in terza posizione con l'altra Ferrari di Lewis Hamilton che non è andata oltre un sesto posto (+0"546), dietro alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Settimo Antonelli

Max Verstappen ha conquistato la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ha fermato il cronometro a 1'31"156 e ha ottenuto, così, la sua undicesima pole in questo formato, anche se su di lui grava una possibile penalità per non aver rispettato una bandiera gialla in SQ1. Alle spalle dell'olandese si è piazzato George Russell, il quale ha chiuso a 0"120 dalla vetta. Charles Leclerc ha sfiorato la prima fila, conquistando la terza posizione (+0"243), mentre l'altra Ferrari di Lewis Hamilton non è andata oltre un sesto posto (+0"546), dietro alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.