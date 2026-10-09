Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, Verstappen in pole nella Sprint a Singapore. Terzo Leclerc

Sport
©Ansa

Alle spalle dell'olandese si è piazzato George Russell mentre Charles Leclerc ha sfiorato la prima fila, ma è fermato in terza posizione con l'altra Ferrari di Lewis Hamilton che non è andata oltre un sesto posto (+0"546), dietro alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Settimo Antonelli

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Max Verstappen ha conquistato la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ha fermato il cronometro a 1'31"156 e ha ottenuto, così, la sua undicesima pole in questo formato, anche se su di lui grava una possibile penalità per non aver rispettato una bandiera gialla in SQ1. Alle spalle dell'olandese si è piazzato George Russell, il quale ha chiuso a 0"120 dalla vetta. Charles Leclerc ha sfiorato la prima fila, conquistando la terza posizione (+0"243), mentre l'altra Ferrari di Lewis Hamilton non è andata oltre un sesto posto (+0"546), dietro alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

La prestazione di Antonelli

Il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli non ha brillato particolarmente in questo venerdì e, nella giornata di domani mattina, scatterà dalla settima casella. Completano la top 10 Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) e Pierre Gasly (Alpine). Il programma del weekend prevede sabato alle 11 il via alla sprint race, mentre partiranno alle 15 le qualifiche per il Gran Premio di Singapore. 

Approfondimento

Diventare pilota di Formula 1: quanto costa e come ha fatto Antonelli

Sport: Ultime notizie

Maglie da calcio senza stagione: dalle più vendute alle più "preziose"

Sport

Il mercato delle maglia da calcio ormai non conosce più stagione. Footyheadlines ha già...

Sci, Sofia Goggia salta lo slalom gigante femminile di Solden

Sport

La campionessa italiana sta facendo i conti con un virus che l'ha costretta a interrompere il...

Processo Maradona, chiesti 12 anni per il neurochirurgo Leopoldo Luque

Sport

Per il pm Patricio Ferrari il medico, per cui chiede la sanzione più alta rispetto a tutti...

Stefania Corna, il 9 ottobre previsti i funerali dell'ex pallavolista

Sport

L'ultima saluto all'ex atleta, anche della Nazionale, è previsto per domani alle ore 10 a...

Sinner, stagione finita: quanto perde tra premi e bonus mancati

Sport

L'impatto economico di questa lunga inattività potrebbe costare al campione italiano quasi 20...

Sport: I più letti