F1, Verstappen in pole nella Sprint a Singapore. Terzo Leclerc

Alle spalle dell'olandese si è piazzato George Russell mentre Charles Leclerc ha sfiorato la prima fila, ma è fermato in terza posizione con l'altra Ferrari di Lewis Hamilton che non è andata oltre un sesto posto (+0"546), dietro alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Settimo Antonelli
Max Verstappen ha conquistato la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ha fermato il cronometro a 1'31"156 e ha ottenuto, così, la sua undicesima pole in questo formato, anche se su di lui grava una possibile penalità per non aver rispettato una bandiera gialla in SQ1. Alle spalle dell'olandese si è piazzato George Russell, il quale ha chiuso a 0"120 dalla vetta. Charles Leclerc ha sfiorato la prima fila, conquistando la terza posizione (+0"243), mentre l'altra Ferrari di Lewis Hamilton non è andata oltre un sesto posto (+0"546), dietro alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.
La prestazione di Antonelli
Il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli non ha brillato particolarmente in questo venerdì e, nella giornata di domani mattina, scatterà dalla settima casella. Completano la top 10 Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) e Pierre Gasly (Alpine). Il programma del weekend prevede sabato alle 11 il via alla sprint race, mentre partiranno alle 15 le qualifiche per il Gran Premio di Singapore.