F1 Gp Belgio, Antonelli in pole davanti a Verstappen HIGHLIGHTS

Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps. Il pilota della Mercedes precede la Red Bull di Max Verstappen, che scatterà dalla prima fila con il secondo tempo. In seconda fila le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ma solo perché Norris verrà penalizzato ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Kimi Antonelli partirà davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio. Il pilota della Mercedes ha firmato la pole position sul tracciato di Spa-Francorchamps, precedendo la Red Bull di Max Verstappen (che ha sfruttato le scie procurate dal suo compagno di squadra), che completerà la prima fila con il secondo tempo. Più indietro le due Rosse: Charles Leclerc scatterà dalla quarta posizione, mentre Lewis Hamilton partirà quinto ma partiranno con una posizione in più perché Norris, che si è piazzato terzo, verrà penalizzato di 10 posizioni per aver cambiato il motore.

BELGIUM FORMULA ONE - ©Ansa

I tempi della qualifica Andrea Kimi Antonelli firma il primo colpo del weekend di Spa-Francorchamps. Il pilota della Mercedes conquista la pole position del Gran Premio del Belgio, la sesta della carriera, con il tempo di 1'44"361. Alle sue spalle la Red Bull di Max Verstappen, staccata di 317 millesimi, e la McLaren di Lando Norris, terza a 440 millesimi ma costretta a partire tredicesima per una penalità di dieci posizioni.

Verstappen e la scia di Hadjar Il secondo tempo di Verstappen porta una firma particolare. L'olandese della Red Bull ha sfruttato la scia del compagno di squadra Isack Hadjar per guadagnare velocità sui lunghi rettilinei di Spa e conquistare una prima fila fino a quel momento insperata, chiudendo comunque a oltre tre decimi da Antonelli.

La beffa della bandiera gialla per la Ferrari Proprio Hadjar è, involontariamente, al centro dell'episodio che ha penalizzato Leclerc. Nel finale del giro decisivo il monegasco ha alzato il piede dall'acceleratore, ingannato da una bandiera gialla sventolata da un commissario: un segnale esposto non per un incidente, ma per lo stop della vettura di Hadjar nella corsia dei box. "Ero piuttosto seccato alla fine del mio giro", ha raccontato Leclerc. "Il commissario si trovava più o meno al centro della pit-lane e ho pensato che fosse una bandiera gialla per l'ultima curva, di conseguenza ho rallentato per non rischiare". Un rallentamento che, ha ammesso, gli è costato: "Non credo che avremmo ottenuto il secondo posto, magari il quarto, ma va bene così. Non è poi così grave".

Male George Russel, Norris penalizzato Quarto tempo per l'altra Mercedes di George Russell, a mezzo secondo dal compagno di squadra. Più indietro le Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiudono le qualifiche in quinta e sesta posizione, a oltre mezzo secondo da Antonelli. Ma la penalità di Norris fa guadagnare una casella a entrambi: il monegasco scatterà quarto, affiancando Russell in seconda fila, con Hamilton quinto. Completano i primi dieci del Q3 Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi) e Isack Hadjar (Red Bull), con quest'ultimo che scatterà però dal fondo della griglia.

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Le parole di Antonelli Soddisfatto al termine delle qualifiche, Antonelli ha sottolineato i progressi maturati durante la sessione: "La pista è cambiata parecchio, ma siamo migliorati di giro in giro e abbiamo conquistato la pole". Il pilota della Mercedes ha poi guardato alla corsa: "Domani sarà importante partire bene per essere davanti in curva 5. Ho fatto un buon giro, sono migliorato tanto nel secondo settore. Sono molto contento". Un pensiero anche alla gestione degli pneumatici, che a Spa può risultare decisiva: "Il degrado delle gomme sarà molto grande, ma cercheremo di trarre il massimo dalla prestazione".

Leclerc: "Arrabbiato per l'ultima curva" Più amaro il commento di Charles Leclerc, che ai microfoni di Sky Sport ha rivelato di aver mancato la prima fila per pochi dettagli: "Non eravamo lontani dalla pole. Nell'ultima curva sapevo di avere qualcosa in più, sono un po' arrabbiato". Il monegasco ha spiegato di essere stato frenato da un'incertezza in pista: "Non sapevamo esattamente dove era la bandiera gialla, ho evitato di prendere rischi e ho perso qualcosa. Peccato perché la prima fila sarebbe stata molto buona". Poi un'analisi sul potenziale della Ferrari: "Qui la Mercedes ha un passo migliore, ma partire quarto non è male. Ieri abbiamo avuto dei problemi e abbiamo cambiato qualcosa".