Pugilato, morto Domenico Adinolfi. Fu campione italiano ed europeo

È morto all'età di 80 anni Domenico Adinolfi, pugile ciociaro che negli anni '70 fu campione italiano ed europeo dei mediomassimi e campione italiano dei pesi massimi. Era stato in attività dal 1969 al 1982, collezionando 51 vittorie (26 per ko), 9 sconfitte, 3 pari.

Oltre il ring: la famiglia e la politica

Dopo aver girato il mondo, aveva scelto di tornare a vivere nella sua Ceccano, diventando dipendente comunale. Lascia la moglie Patrizia e i figli Roberto ed Emiliano. Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, ha espresso "forte cordoglio" per la scomparsa di "un uomo che ha scritto pagine indelebili della storia dello sport italiano e ha portato con orgoglio il nome della nostra Città sui più importanti ring d'Europa". "Domenico non è stato soltanto un grande pugile, ma un simbolo di forza, sacrificio, coraggio e appartenenza", ha ricordato il sindaco, "mai al tappeto, ovunque abbia combattuto, dall'Italia all'estero, ha sempre rivendicato con fierezza di essere ceccanese e ciociaro, trasformando ogni sfida in un'occasione per dare rivalsa e lustro alla sua terra".