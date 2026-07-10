Morto Roland Collombin, leggenda dello sci svizzero

Collombin ha concentrato i principali traguardi della sua attività agonistica in poco più di due anni. Nel suo palmarès figurano la medaglia d'argento nella discesa libera ai Giochi Olimpici di Sapporo del 1972, otto vittorie in Coppa del Mondo e due Coppe di specialità nella discesa libera, conquistate nel 1973 e nel 1974. Tra i successi più significativi spiccano tre vittorie sulla pista di Garmisch-Partenkirchen e due a Kitzbühel, risultati che lo hanno consacrato tra i migliori specialisti della velocità della sua epoca.

Il carattere fuori dagli schemi

Soprannominato l'"enfant terrible" dello sci svizzero, Collombin era noto per il suo carattere deciso e per una forte personalità. Figura carismatica e imprevedibile, alimentava spesso l'interesse della stampa popolare e non si mostrava infastidito dal paragone con John McEnroe, riferimento al temperamento esuberante che lo contraddistingueva. Originario della Val de Bagnes, con madre italiana e padre vallesano, era considerato un atleta capace di coniugare talento e istinto, qualità che lo hanno reso uno dei volti più riconoscibili dello sci alpino svizzero degli anni Settanta.