Quaranta atleti da 17 Paesi saranno impegnati in tuffi da 20 e 27 metri. I favoriti sono l'australiana Rhiannan Iffland e lo statunitense James Lichtenstein, reduci dai successi del 2025. Gare in diretta sui canali World Aquatics e Rai Sport
La High Diving World Cup torna l'11 e 12 luglio 2026 a Porto Flavia, nel comune di Iglesias, riportando in Sardegna uno degli eventi più spettacolari degli sport estremi. L'appuntamento, organizzato da World Aquatics e ospitato da Marmeeting, conferma la regione come riferimento mondiale dei tuffi da grandi altezze.
Lo scenario e la sfida estrema
Lo spettacolo nasce dall'incontro tra adrenalina e paesaggio: 40 atleti d'élite provenienti da 17 Paesi si esibiranno da piattaforme installate sulle scogliere sarde di Porto Flavia, lanciandosi da 27 metri per gli uomini e 20 metri per le donne. In meno di tre secondi raggiungeranno velocità superiori a 85 km/h, in un contesto naturale che amplifica la tensione e la bellezza della disciplina.
I protagonisti attesi
Nel settore femminile la favorita resta l'australiana Rhiannan Iffland, cinque volte campionessa mondiale e vincitrice dell'edizione 2025. "La preparazione in vista di questo appuntamento sta andando benissimo. Nell'ultimo periodo mi sono concentrata molto sulla cura dei dettagli e sul perfezionamento dei tuffi per arrivare pronta a questa tappa di Coppa del Mondo", ha aggiunto Rhiannan Iffland. "Non vedo l'ora di tornare a Porto Flavia, uno dei miei posti preferiti in assoluto. Nel nostro sport visitiamo luoghi incredibili, ma Porto Flavia è senza dubbio uno dei più affascinanti". Tra gli uomini, invece, l'attenzione è rivolta allo statunitense James Lichtenstein, reduce dal suo primo storico trionfo a Porto Flavia dove era riuscito a spuntarla sul fuoriclasse rumeno Constantin Popovici e sullo spagnolo Carlos Gimeno.
Il programma del weekend
Sabato 11 e domenica 12 luglio gli allenamenti si svolgeranno dalle 9:00 alle 10:40, mentre le gare dalle 11:00 alle 13:15. La prima giornata ospiterà i round 1 e 2; i round decisivi, 3 e 4, si terranno domenica, seguiti alle 13:45 dalla cerimonia di premiazione sul podio affacciato sul mare. Le competizioni saranno trasmesse sui canali ufficiali di World Aquatics e Rai Sport (canale 58). L'evento, sostenuto da Coni, Asi, Comune di Iglesias e Regione Sardegna, conferma il ruolo dello sport come strumento di valorizzazione turistica e culturale del territorio.