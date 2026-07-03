Quaranta atleti da 17 Paesi saranno impegnati in tuffi da 20 e 27 metri. I favoriti sono l'australiana Rhiannan Iffland e lo statunitense James Lichtenstein, reduci dai successi del 2025. Gare in diretta sui canali World Aquatics e Rai Sport ascolta articolo

La High Diving World Cup torna l'11 e 12 luglio 2026 a Porto Flavia, nel comune di Iglesias, riportando in Sardegna uno degli eventi più spettacolari degli sport estremi. L'appuntamento, organizzato da World Aquatics e ospitato da Marmeeting, conferma la regione come riferimento mondiale dei tuffi da grandi altezze.

Lo scenario e la sfida estrema Lo spettacolo nasce dall'incontro tra adrenalina e paesaggio: 40 atleti d'élite provenienti da 17 Paesi si esibiranno da piattaforme installate sulle scogliere sarde di Porto Flavia, lanciandosi da 27 metri per gli uomini e 20 metri per le donne. In meno di tre secondi raggiungeranno velocità superiori a 85 km/h, in un contesto naturale che amplifica la tensione e la bellezza della disciplina.

I protagonisti attesi Nel settore femminile la favorita resta l'australiana Rhiannan Iffland, cinque volte campionessa mondiale e vincitrice dell'edizione 2025. "La preparazione in vista di questo appuntamento sta andando benissimo. Nell'ultimo periodo mi sono concentrata molto sulla cura dei dettagli e sul perfezionamento dei tuffi per arrivare pronta a questa tappa di Coppa del Mondo", ha aggiunto Rhiannan Iffland. "Non vedo l'ora di tornare a Porto Flavia, uno dei miei posti preferiti in assoluto. Nel nostro sport visitiamo luoghi incredibili, ma Porto Flavia è senza dubbio uno dei più affascinanti". Tra gli uomini, invece, l'attenzione è rivolta allo statunitense James Lichtenstein, reduce dal suo primo storico trionfo a Porto Flavia dove era riuscito a spuntarla sul fuoriclasse rumeno Constantin Popovici e sullo spagnolo Carlos Gimeno.