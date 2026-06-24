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La Lazio non rinnova la calciatrice incinta, per il Tas il club dovrà risarcire Gothberg

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Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha dato ragione all'atleta svedese, condannando la Lazio femminile a versarle circa 64mila euro per aver interrotto in maniera "illegittima" il contratto

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Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha condannato la Lazio femminile a risarcire la calciatrice svedese Maja Gothberg per il mancato rinnovo a causa della gravidanza. Per il Tas, il contratto era stato interrotto in maniera "illegittima".

La calciatrice: "Questo caso riguarda l'essere trattata con equità"

Il club biancoceleste dovrà versare a Gothberg un risarcimento pari a 64mila euro a titolo di indennizzo salariale, per aver interrotto in maniera "illegittima" il contratto. "Questo caso non riguarda solo il calcio, ma l'essere trattata con equità e rispetto. La gravidanza non dovrebbe mai essere considerata un motivo per negare a una giocatrice opportunità lavorative", sono le parole dell'atleta riportate da Fifpro. La Lazio non ha ancora commentato la sentenza. 

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