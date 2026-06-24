"Eri il mio sogno e sei diventata la realtà più bella di sempre". Comincia così un lungo post, pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale Pecco Bagnaia racconta le sue

emozioni a seguito dell'ufficialità del divorzio con la Ducati, che avverrà a fine stagione. Il pilota piemontese con la moto di Borgo Panigale ha vissuto otto stagioni in MotoGp, vincendo due titoli iridati. "Quando sono arrivato in MotoGP con la Ducati pensavo di aver già raggiunto qualcosa di indescrivibile, ma tu mi hai portato a crederci sempre di più. 8 anni, 31 vittorie, 63 podi, 28 pole position, 2 volte vicecampioni del mondo e due titoli mondiali, questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra. Siamo cresciuti insieme, abbiamo attraversato ogni tipo di situazione insieme senza mai mollare, ci siamo sempre spronati a dare il massimo", ha scritto Bagnaia. "E tu, che sei una delle parti migliori di me, mi hai regalato i momenti più emozionanti della mia carriera, mi hai reso un pilota migliore, un ragazzo felice e quanto ci siamo divertiti. La scorsa stagione è stato difficile andare d'accordo, ci siamo scontrati più di quello che avremmo voluto e qualcosa

ha iniziato a cambiare. Sento la necessità di ricominciare con una nuova sfida, ma non dimenticherò mai quello che siamo stati. Sei parte di me, lo sarai sempre", ha concluso il pilota italiano.