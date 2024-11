Del Piero: “Presidente Figc? Niente di concreto, ma mai contro"

"La situazione è molto semplice, io non mi sono alzato la mattina ed ho deciso di candidarmi, anche perché bisogna essere candidato da qualcuno. Nessuna delle componenti al momento mi ha chiesto di ricoprire questo ruolo, se non ti invitano non puoi presentarti da solo. A me piace ascoltare, parlare, informarmi, da uomo di calcio mi informo di tutto e seguo tutto". Lo ha detto l'ex numero 10 della Juventus a proposito della possibilità di candidarsi alla presidenza della Figc

Nei giorni scorsi si era diffusa la voce legata ad una possibile candidatura di Alessandro Del Piero alla prossima presidenza della Figc. Ora è stato lo stesso ex numero 10 della Juventus a fare chiarezza. "Candidatura alla presidenza della Figc? La situazione è molto semplice, io non mi sono alzato la mattina ed ho deciso di candidarmi, anche perché bisogna essere candidato da qualcuno. Nessuna delle componenti al momento mi ha chiesto di ricoprire questo ruolo, se non ti invitano non puoi presentarti da solo. A me piace ascoltare, parlare, informarmi, da uomo di calcio mi informo di tutto e seguo tutto", ha spiegato Del Piero negli studi di Sky Sport. "E' ovvio che una situazione del genere eventualmente deve essere presa con uno spirito di squadra diverso. Io sono stato accostato ad una frangia rispetto ad un'altra, io non sono quel tipo di persona", ha spiegato ancora.

Lo spirito di squadra

"L'esperienza con il mister Capello", ha proseguito Del Piero, "ci ha visto vincenti e la squadra è fondamentale. Non è che un uomo o una donna cambiano le dinamiche, deve esserci una squadra e lo spirito di squadra per arrivare dove si vuole arrivare. Per la nazionale tutti abbiamo dato l'anima, io ho anche vinto un Mondiale, non voglio mettermi a far casino". Poi, l'ulteriore precisazione: "Da qui a dire che è no, non è vero. Bisogna sedersi ad un tavolo e vedere e capire certe dinamiche, ad oggi non c'è nulla di concreto. Al momento mi aspetto di essere presidente di questo tavolo. Nessuna delle componenti neanche l'Aic mi ha chiesto nulla", ha concluso l'ex stella bianconera.