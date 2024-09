Luna Rossa sfida New Zealand nella Louis Vuitton Cup di Barcellona

Ha preso il via a Barcellona il secondo Round Robin della Louis Vuitton Cup. In acqua Luna Rossa contro Team New Zealand. L'imbarcazione italiana sarà impegnata oggi anche contro Orient Express. Una vittoria contro i francesi garantirebbe la qualificazione alle semifinali. Quella contro New Zealand non sarà una regata influente ai fini della classifica, ma sarà importante a livello psicologico per l'imbarcazione italiana, che finora ha perso le tre sfide contro i kiwi sul mare di Barcellona. Intanto, è arrivata la prima vittoria di Alinghi in questa edzione della Louis Vuitton Cup. L'imbarcazione elvetica ha battuto nettamente Orient Express, in una regata condizionata dalla difficoltà avuta dai francesi in partenza. Più di un minuto di ritardo pagato dai transalpini, che nell'ultima regata di giornata affronteranno Luna Rossa.