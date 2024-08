Sven Goran Eriksson, esequie saranno celebrate vicino al lago Fryken

L’ultimo saluto a Sven Goran Eriksson avrà come teatro il lago Fryken. Tra Sunne e Torsby, in Svezia, i due paesi tra i quali era cresciuto l’allenatore, sulle rive di quel lago in cui aveva desiderato fossero disperse le sue ceneri. La cerimonia dovrebbe essere strettamente privata, e si terrà probabilmente nel fine settimana, prima di lunedì. Un tributo di carattere maggiormente “pubblico” dovrebbe invece essere organizzato nei giorni seguenti e gli dovrebbe essere dedicata una statua bronzea.

Eriksson che in Italia aveva allenato Roma, Samp, Fiorentina e Lazio con cui aveva conquistato uno storico scudetto, era poi migrato in Inghilterra per diventare il primo ct straniero della Nazionale.