Calcio, cartellino blu: arriva l'espulsione a tempo. Come funziona

L' International Football Association Board ne discuterà al "General Meeting" del prossimo 2 marzo a Glasgow. Ma la Fifa in una nota raffredda gli entusiasmi: "Test in competizioni minori"

Nel mondo del calcio sta per arrivare una nuova rivoluzione. Dopo il cartellino giallo e il cartellino rosso, verrà presto introdotto anche il cartellino blu per le espulsioni a tempo. Proprio come accade nel rugby o nell'hockey su ghiaccio.

L’IFAB (International Football Association Board), secondo quanto riportato dal Telegraph, avrebbe trovato una soluzione alla discussione in voga nell’ultimo periodo secondo cui il cartellino giallo non sarebbe sufficiente per punire certi tipi di atteggiamento in campo. La stessa IFAB avrebbe dato via libera alla sperimentazione della nuova penalità che vedrà un arbitro allontanare dal campo, per 10 minuti, chi protesta platealmente o chi esegue falli tattici non pericolosi. Manca solo l'ufficialità e i primi a testare questa innovazione saranno Premier League e FA Cup. Anche in Italia se ne sta parlando e il Presidente Casini ha già fatto sapere che c'è una discussione in atto sull'argomento.

L'opinione della Fifa



La Fifa ha etichettato le notizie dei media sulla decisione di testare il cartellino blu come "errate e premature". "Qualsiasi sperimentazione di questo tipo, se implementata, dovrebbe limitarsi a essere testata in modo responsabile ai livelli più bassi", ha spiegato la Fifa. "Una posizione che la Fifa intende ribadire quando questo punto all'ordine del giorno verrà discusso all'Ifab il 2 marzo".

La regolamentazione

Come scrive il quotidiano citando l'Ifab, due cartellini blu comporterebbero un cartellino rosso (espulsione immediata del giocatore), così come uno blu e uno giallo (ammonizione del giocatore). I primi test potrebbero essere effettuati fuori stagione, ma non nei massimi campionati. La Federcalcio inglese sta valutando la possibilità di renderli disponibili su base volontaria nella Fa Cup e nella Coppa femminile. Se il cartellino blu venisse incluso nel regolamento del calcio, sarebbe il primo nuovo cartellino dall’introduzione dei cartellini gialli e rossi ai Mondiali del 1970. Altri sport, come la pallamano, hanno qualcosa di simile a un cartellino blu. Nella pallamano è in vigore dal 2016.