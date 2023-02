Mondiali sci, Marta Bassino è campionessa del mondo nel Super G

"Oggi ho solo pensato di sciare come so, alla fine quello che fa la differenza è spingere in tutte le curve ed è quello che ho pensato di fare, sono superfelice", dice l'azzurra dopo il successo in Francia

Dietro la Bassino, la Schiffrin e la Huetter

approfondimento

Mondiali sci, primo oro per Brignone nella combinata femminile

Alle spalle della Bassino si è classificata la statunitense Mikaela Shiffrin, staccata di appena 11 centesimi. Bronzo ex aequo per l'austriaca Cornelia Huetter e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie rimaste a 33 centesimi. La Shiffrin ha perso l'oro nell'ultimo tratto della pista nel quale l'azzurra è stata davvero straordinaria. Quinta a 36 centesimi l'altra forte norvegese, Ragnhild Mowinckel, sesta la svizzera Lara Gut-Behrami a 37 centesimi. Scesa con il pettorale numero 30, la neozelandese Alice Robinson ha peso la medaglia causa un errore di linea a tre porte dal traguardo (è giunta settima a 54 centesimi). Nella gara del trionfo di Marta Bassino, sono rimaste attardate le altre azzurre. Federica Brignone, due giorni fa oro iridato in combinata, si è classificata ottava a 55 centesimi dalla connazionale per alcune sbavature di linee nella seconda parte del tracciato. Discesa non perfetta per Sofia Goggia, undicesima a 76 centesimi. Quindicesima Elena Curtoni a 1"01. Tra le 37 concorrenti andate al cancelletto di partenza c'era anche la keniana Sabrina Simader, trentunesima ed ultima a 6"32 dalla Bassino.

Bassino: "Ho pensato solo a sciare come so"

"Oggi ho solo pensato di sciare come so, alla fine quello che fa la differenza è spingere in tutte le curve ed è quello che ho pensato di fare, sono superfelice", ha detto Bassino poco dopo l'oro conquistato ai Mondiali di sci in Francia a Meribel. "E' qualcosa di forte, incredibile, sono veramente contenta di me stessa, sono felice. E' una gioia , il coronamento del lavoro e della costanza". "Oggi ho fatto tanti piccoli errori, ma nel complesso è stata una buona gara che mi lascia speranza per la discesa libere". Sorride anche Sofia Goggia al termine del suo Super G ai Mondiali di sci in Francia nonostante il podio sia lontano. "Sono contenta per la Bassino - aggiunge l'azzurra ai microfoni della Rai riferendosi alla medaglia d'oro della compagna di squadra - Dopo la Brignone in combinata un'altro oro, tanto per non mettermi pressione in vista della discesa libera... Sono senza voce ma mi alleno bene per la libera e sono fiduciosa".