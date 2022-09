Euro 2024, Russia esclusa dal sorteggio della competizione

La notizia confermata dalla Federcalcio Russa e dalla UEFA. Il sorteggio per l'europeo si terrà il prossimo mese a Francoforte. La decisione fa seguito a quella presa da FIFA e UEFA per l'escludere da tutte le competizioni gli atleti russi dopo l'attacco di Mosca all'Ucraina

La nazionale della Russia è stata esclusa dal sorteggio per le qualificazioni di Euro 2024. La notizia arriva dalla Federcalcio Russa e dalla UEFA. Il sorteggio per l'europeo di calcio si terrà il prossimo mese a Francoforte. "La nazionale russa non parteciperà al sorteggio per il turno di qualificazione dell'Europeo 2024, che si terrà il 9 ottobre a Francoforte", ha scritto la federazione russa. "Il motivo deriva dalla decisione della UEFA di febbraio di sospendere la partecipazione delle squadre nazionali e dei club russi alle competizioni europee, e questo di fatto 'fino a nuovo avviso'".