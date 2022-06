Tennis, Berrettini positivo al Covid: rinuncia a Wimbledon

Sport

Il tennista romano, al rientro dopo oltre due mesi di stop, vince sull'erba il torneo tedesco, battendo in finale lo scozzese 6-4, 5-7, 6-3. Il match è durato due ore e 40 minuti. Il numero uno d'Italia è stato facilitato da un problema agli addominali del due volte campione di Wimbledon nel terzo set. Per Berrettini si tratta del sesto titolo in carriera