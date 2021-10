Barcellona, aritmia cardiaca per Aguero: controlli in ospedale

Il tweet del Barcellona

Il Barcellona non ha ancora rilasciato alcuno comunicato ufficiale sulle sue condizioni di salute ma il giocatore è ancora in ospedale per eseguire altri controlli. La squadra ha però twittato: "Aguero ha riportato un fastidio al torace ed è stato trasportato in ospedale per controlli cardiaci". Sergi Barjuan, allenatore dei blaugrana, al termine della partita finita 1-1 ha commentato: “Mi ha detto che era un po' stordito, ho scoperto che l'hanno portato in ospedale per vedere cos'ha veramente. Al momento non so altro".