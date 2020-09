Mercato Juve, Dzeko supera Suarez nella corsa alla maglia numero 9

L'intesa tra Roma e Napoli per il trasferimento di Milik può sbloccare Dzeko, che si avvicina così alla Juventus. Passa in secondo piano l'ipotesi Suarez, ancora in attesa di superare l'esame di italiano

Edin Dzeko è sempre più vicino alla Juventus. Gli sviluppi sulla trattativa di mercato tra Roma e Napoli per Arkadiusz Milik potrebbero liberare il calciatore bosniaco, che passerebbe alla Juve per 15 milioni.

La trattativa Roma-Napoli

Nella serata di ieri Roma e Napoli hanno compiuto notevoli passi avanti nella trattativa che potrebbe portare l'attaccante polacco in giallorosso. Il Napoli avrebbe accolto la proposta della Roma, pari a circa 25 milioni. Perché l'accordo diventi effettivo, però, manca l'ok del giocatore, al quale è stato offerto un contratto di cinque anni da cinque milioni a stagione.

Via libera per Dzeko

La riuscita dell'operazione sbloccherebbe la posizione di Edin Dzeko, che passerebbe così a titolo definitivo alla Juventus, secondo il desiderio di Andrea Pirlo. Roma e Napoli starebbero definendo alcuni piccoli dettagli per il passaggio di Milik, riguardanti le modalità di pagamento e una percentuale sulla futura rivendita che il Napoli vorrebbe e che il club giallorosso non ha ancora concesso.

Suarez in secondo piano

Passa così in secondo piano l’ipotesi Suarez, finora considerato il favorito. L’attaccante uruguaiano è ancora fermo, in attesa di superare l’esame di italiano per ottenere il passaporto comunitario e di sbrigare le pratiche burocratiche. Il piano non è saltato, ma serve ancora del tempo: forse troppo, per le esigenze della Juve.