Italia, i convocati in Nazionale di Mancini per la Nations League

Lista lunga per il ct azzurro in vista degli impegni contro Bosnia e Olanda, il 4 e 7 settembre. Trentasette giocatori chiamati. Torna anche Zaniolo

Anche la Nazionale di Roberto Mancini è pronta a tornare in campo dopo il lungo stop per la pandemia di Covid-19. Il ct azzurro ha diramato una lista allargata di 37 giocatori per il doppio impegno di Nations League, il 4 settembre a Firenze contro la Bosnia e il 7 ad Amsterdam contro l'Olanda. Raduno la sera di sabato 29 a Coverciano, dieci mesi mesi dopo la vittoria per 9-1 sull'Armenia, ultimo impegno dell'Italia prima del lockdown.

Jorginho e Tonali in isolamento

Prima convocazione in azzurro per Alessandro Bastoni, Manuel Locatelli e Francesco Caputo. Due giocatori sono in sospeso, per il periodo di isolamento dovuto a contatti con contagiati da Coronavirus: sono Jorginho e Tonali.