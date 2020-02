Vittoria di rimonta per il Sassuolo che, nel match valido per la 23esima giornata di Serie A, con un gol allo scadere di Jeremie Boga ribalta la rete del vantaggio Spal segnata da Kevin Bonifazi, pareggiata su calcio di rigore da Ciccio Caputo. Un successo importante per gli uomini di Roberto De Zerbi che confermano l’ottimo momento di forma dopo la vittoria per 4-2 contro la Roma. Al contrario, i ferraresi subiscono la terza sconfitta consecutiva restando così ultimi in classifica a quota 15 punti. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A)

Bonifazi sblocca la partita

Con i nuovi acquisti Kevin Bonifazi (arrivato dal Torino) e Gonzalo Castro (ex Cagliari) lanciati dal primo minuto, la Spal riesce ad imbrigliare la manovra del Sassuolo che tanto aveva fatto soffrire la Roma appena una settimana prima. Così è proprio il centrale ex granata che sblocca il risultato al 23’ con un colpo di testa al termine di una mischia, complice un errore della difesa ospite. Una rete che dà fiducia ai padroni di casa che riescono a gestire il vantaggio fino all’intervallo senza subire particolari azioni offensiva da parte di Berardi e compagni.

La ribaltano Caputo e Boga

Nella ripresa, complice anche l’ingresso in campo di Gregoire Defrel e un evidente calo fisico da parte della Spal, il Sassuolo riesce a velocizzare la manovra e a rendersi pericoloso dalle parti di Berisha. Protagonista del secondo tempo è il franco-ivoriano Jeremie Boga che prima conquista il rigore al 65’ trasformato perfettamente da Ciccio Caputo (al suo 11mo gol stagionale), poi – proprio allo scadere – segna di testa su un perfetto assist di Domenico Berardi, regalando così la vittoria alla sua squadra.

Il tabellino di Spal-Sassuolo

Spal-Sassuolo 1-2



Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo (42' Murgia), Missiroli, Castro (60' Valoti), Reca; Di Francesco (85' Valdifiori), Petagna. All. Semplici

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traorè (45' Defrel), Boga; Caputo (92' Magnani). All. De Zerbi



Marcatori: 23' Bonifazi (Sp), 65' rig Caputo (Sa), 90' Boga (Sa)



Ammoniti: Dabo (Sp), Obiang (Sa), Locatelli (Sa), Kyriakopoulos (Sa), Strefezza (Sp)