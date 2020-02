Nella 23esima giornata di Serie A, il Genoa vince 1-0 contro il Cagliari grazie al gol di Pandev. A pochi secondi dal termine, gli ospiti vanno vicino al pareggio con Nainggolan e Joao Pedro (92'). Liguri terzultimi a 19, sardi decimi a 32 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Infortuni e poche azioni

Nicola schiera Pinamonti e Sanabria in attacco, Radovanovic sostituisce lo squalificato Behrami. Maran conferma Simeone unica punta con Nainggolan e Joao Pedro a supporto. Proprio dell'attaccante brasiliano è il primo squillo della gara: il suo destro a giro costringe Perin a mandare in corner (9'). Poi brivido per gli ospiti: Pellegrini calibra male il retropassaggio per Cragno, Ghiglione in scivolata non riesce ad approfittarne (18'). Il Cagliari si gioca subito due cambi per infortunio a Faragò (al suo posto Walukiewicz) e Cacciatore (entra Mattiello); stessa sorte per Ghiglione, costretto a uscire per un problema muscolare. Fa il suo ingresso Pandev, che in campo da pochi minuti beffa Cragno con un tiro-cross e porta avanti i suoi (43'). All'intervallo è 1-0.

Joao Pedro manca il pareggio

Al rientro dagli spogliatoi, Sanabria spaventa due volte il Cagliari: prima manda fuori di poco (46'), poi chiama all'intervento Cragno (57'). C'è anche il quarto infortunio della gara, Schone lascia per Ankersen. Il Genoa ci prova con Pandev e Pinamonti, ma l'occasione più nitida è per Joao Pedro, che di testa sfiora il palo (77'). L'attaccante macedone impegna poi Cragno con una bella girata (85'). Al 92' gli ospiti vanno vicino al pareggio: botta dalla distanza di Nainggolan, deviazione e traversa, Joao Pedro in tap-in spara alto sopra la traversa. Finisce così: 1-0.

Il tabellino di Genoa-Cagliari 1-0

Gol: 43' Pandev

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione (39' Pandev), Schone (53' Ankersen), Radovanovic, Sturaro, Criscito; Pinamonti (74' Cassata), Sanabria. All. Juric

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Cacciatore (24' Mattiello), Klavan (77' Pereiro), Pisacane; Faragò (15' Walukiewicz), Nandez, Nainggolan, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro; Simeone. All. Maran

Ammoniti: Cacciatore (C), Pinamonti (G), Simeone (C), Nainggolan (C), Pereiro (C), Mattiello (C), Radovanovic (G)