La Sierra, Booda, Davide Rossi e Sofia Tornambene sono i finalisti di X Factor 13. Saranno loro a contendersi la vittoria finale dopo un’entusiasmante semifinale che ha portato all’eliminazione di Eugenio Campagna, uno dei favoriti fin dalla prima puntata. Un lungo percorso da parte dei ragazzi che abbiamo potuto seguire grazie ad X Factor Daily. In onda dal lunedì al venerdì alle 19:35 su Sky Uno e condotto da Luna Melis, ci ha permesso di conoscere come i concorrenti trascorrono le giornate tra prove, preparazioni e massima attenzione ai particolari. La settimana prima della semifinale inizia con i concerti di Giordana Petralia e Nicola Cavallaro. La ragazza ricorda tutti i ballottaggi affrontati ed è felice di aver raggiunto la serata per pubblicare il suo primo singolo. Per Nicola invece l’esibizione nella filiale di Intesa Sanpaolo in piazza Cordusio rappresenta una grande emozione. Un traguardo importante che chiude al meglio l’esperienza vissuta a X Factor.

L’incontro con Sofia Viscardi e le assegnazioni

Per i concorrenti rimasti in gara c’è invece l’incontro con Sofia Viscardi. La youtuber e scrittrice parla ai ragazzi della prevenzione alll’HIV. La Social Heroes Week inizia così da un’importantissima chiacchierata con colei che è stata testimonial di una campagna per il World AIDS Day. Si passa poi ovviamente alle assegnazioni con Malika Ayane che incontra Davide Rossi per discutere i due pezzi che l'ultimo Under Uomo rimasto in gara dovrà cantare durante la semifinale. Il giudice punta sulla classe del suo concorrente e gli assegna “Toxic” di Britney Spears con un arrangiamento davvero particolare. Per la seconda manche invece punta su “Uptown Funk”, proposta proprio dallo stesso Davide Rossi. Sfera Ebbasta e Mara Maionchi incontrano i loro concorrenti per indicargli i brani in vista della semifinale. Sofia Tornambene è alle prese con “Human Nature” e “Love of my life” dei Queen. Eugenio Campagna, ultimo Over rimasto in gara, canterà “Una buona idea” di Niccolò Fabi e “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini. Grande lavoro infine per Samuel che discute dei pezzi con cui si dovranno esibire i Booda e la Sierra. Per i primi viene assegnato “Dibby Dibby Sound” di DJ Fresh VS Jay Fay feat Ms Dynamite e “Level Up” di Ciara. I La Sierra scommettono su “Born Slippy” degli Underworld e “Ni Ben Ni Mal” di Bad Bunny.

LE FOTO DELLA SEMIFINALE DI X FACTOR

La karateka Sofia, il Meet&Greet e gli incontri con Myss Keta e Aeham Ahmad

Durante la settimana c’è però spazio anche per la Social Heroes Week di X Factor 2019 i concorrenti scoprono, grazie alla karateka Sofia Tornambene, l'importanza della gentilezza e del rispetto per l'altro nel mondo delle arti marziali. Sempre nell’ambito della settimana dedicata agli eroi social, i ragazzi hanno incontrato nel loft anche Niccolò Govoni, fondatore di "Still I Rise". Si tratta di un'associazione no profit che si occupa di costruire scuole per i bambini profughi. Le sorprese qui a #XF13 non finiscono mai e questa settimana non sono state solo per i nostri concorrenti ma anche per voi fan che ci seguite da casa. Approfittando dell’aria natalizia, durante la settimana Amazon ha creato un momento per incontrare i concorrenti di X Factor 2019 in un Meet&Greet all’Amazon XMAS San Babila, il pop up store di Amazon aperto per celebrare la settimana del Black Friday. Per Booda, La Sierra, Eugenio Campagna, Sofia Tornambene e Davide Rossi la possibilità di incontrare i propri fan e vivere una giornata davvero speciale.

Infine a poche ore dalla semifinale, i concorrenti incontrano Myss Keta e Aeham Ahmad. La rapper cerca di dare i giusti consigli a tutti i ragazzi e chiacchierare amabilmente con tutti anche per allentare la tensione prima dell’importante serata all’X Factor Dome. Il pianista siriano invece incontra tutti i concorrenti dell’edizione di X Factor 2019 e racconta la sua storia. Tutti vengono colpiti da questo incontro per quanto trasmesso dalle note eseguite da Aeham Ahmad. Un’occasione insolita ma sicuramente emozionante per prepararsi alla semifinale.

