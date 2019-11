A pochi giorni dal terzo live, la tensione si fa sentire. Grazie ad X Factor Daily, in onda dal lunedì al venerdì alle 19:35 su Sky Uno e condotto da Luna Melis, possiamo sapere come i concorrenti trascorrono le giornate tra prove, preparazioni e massima attenzione ai particolari. Si ricomincia dal post secondo live con l’eliminazione di Enrico Di Lauro e il suo primo concerto dopo la straordinaria esperienza di X Factor. “Mi sono svegliato e ho pensato che bello che oggi vado ad esibirmi”, queste le prime parole del concorrente da poche ore eliminato ma che raggiante si presenta sul palco. Per il ragazzo esibirsi davanti al pubblico è stato come tornare in strada senza avere l’ansia. Ha potuto interagire sul palco e ha colto il meglio dal rapporto tra artista e persone presenti.

Le assegnazioni, lo yoga e il mental coach

L’attenzione si sposta poi sulle assegnazioni dei giudici. Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Samuel presentano le scelte per il terzo live. Tutti sono entusiasti e vogliono dare il massimo per dimostrare il loro talento. Tante le prove nel corso della settimana ma anche momenti di relax. Grazie ad X Factor Daily scopriamo che Malika Ayane ha scelto di far affinare le tecniche di respirazione della sua squadra. Entrambi si dedicheranno allo yoga con una maestra che si occuperà di aiutarli in questo passo importante. Lorenzo e Davide sono entusiasti di questa scelta e si mettono subito al lavoro con degli esercizi di respirazione e allungamento. Durante la settimana è stato anche il turno del mental coach che torna nel loft per parlare ai concorrenti. La scelta è quella di resistere alla nostalgia di casa, della famiglia e della vita lontano dalle persone care. Una dote che i ragazzi dovranno sviluppare se un giorno saranno impegnati in lunghe tournée.

Sofia e la telefonata del padre

La settimana prima del live si chiude con un’emozionante e piacevole telefonata per Sofia Tornambene. La concorrente viene chiamata dal padre che si sente orgoglioso per il lavoro che sta facendo sua figlia. Tanta la commozione da parte della ragazza che scoppia in lacrime per la gioia. X Factor Daily analizza pure il post terzo live con l’eliminazione di Lorenzo Rinaldi. L’uscita del ragazzo porta Malika Ayane ad avere un solo concorrente in gara. Tutti i concorrenti e i giudici commentano l’addio del ragazzo. Il ragazzo appare sereno e vuole proseguire il suo percorso anche dopo l’eliminazione dal talent.

