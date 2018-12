Mimicchio… cosa significa? Cosa devi sapere sul tormentone dei The Jackal a X Factor 2018

Per chi si sta ancora chiedendo come mai a X Factor tutti pronunciano in diretta la parola “Mimicchio”, ecco la spiegazione. XF12 ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, e su digitale terrestre al canale 311 o 11)

I telespettatori più attenti se ne sono accorti: dall’inizio dei Live a X Factor 2018 alcuni personaggi pronunciano una parola mai sentita prima, un neologismo di cui non sono ben chiare le origini. Il termine in questione è Mimicchio e, nonostante sia senza senso, sembra essersi impossessato dei protagonisti di X Factor. Ma partiamo dall’inizio e scopriamo chi c’è “dietro” il Mimicchio.

Il ritorno dei The Jackal

Se Alessandro Cattelan o Lodo Guenzi, all’improvviso, pronunciano parole incomprensibili, è da attribuire ai The Jackal, un gruppo comico formato da quattro ragazzi napoletani che negli ultimi anni sta spopolando sul web con i loro video-parodia. Da Gomorra a Narcos, alcune delle principali serie tv sono state parodizzate in video diventati virali nel giro di breve tempo, lanciando tormentoni e modi di dire che sono ancora sulla bocca di tutti.

Inoltre, i The Jackal, che possono contare su un numero di circa 1 milione e 800mila follower su Facebook, hanno anche lanciato un’altra “moda”, e cioè quella di far dire parole apparentemente decontestualizzate o senza senso ad alcuni personaggi famosi, durante alcune trasmissioni in diretta. E così, negli anni scorsi, abbiamo assistito a presentatori e attori dire parole fuori luogo come “termostato” o “gnigni” nei principali eventi televisivi.

L’Operazione X Factor

Per quest’anno, i The Jackal hanno scelto X Factor e hanno voluto piazzare in bocca ai protagonisti del talent di Sky Uno alcune frasi come «Tengo le allucinazioni» (Lodo Guenzi dopo l’esibizione di Naomi), o «Buonasera signora» (Alessandro Cattelan a Mara Maionchi) e, sempre il presentatore Cattelan, rivolgendosi al pubblico della X Factor Arena «Ma cos’è tutta questa felicità immotivata?». Sono tanti i personaggi che, dotati di grande senso dell’umorismo, stanno al gioco dei The Jackal e supportano i loro “progetti”. E non potrebbero fare altrimenti. Come spiegano gli stessi youtuber sui loro social, i personaggi famosi non sarebbero altro che dei cyborg creati e controllati da loro. Uno di questi, però, non ne vuole sapere di rispondere ai comandi.

Mara Maionchi e il Mimicchio

Eh sì, perché, nonostante ci sia sempre un’adesione piuttosto massiccia da parte di conduttori e personaggi televisivi, uno di questi sembra non volerne sapere dei The Jackal: Mara Maionchi. L’esuberante ed energica discografica bolognese non ha accolto l’invito del gruppo napoletano di salutare «Titina la dinosaura» né di pronunciare le altre frasi indicate dai comici. Segno, questo - come si può vedere in un altro video - che il cyborg non risponde più ai comandi e, proprio per questo, è stato necessario trovare un’altra parola, più semplice, da ripetere continuamente in presenza della Maionchi. La scelta è ricaduta su Mimicchio, un termine che non significa assolutamente nulla.

 

Da quando è partita questa l’operazione Mara Maionchi, sono stati in tanti, a X Factor (ma anche in altri contesti, in televisione, in radio o sui social) a pronunciare la parola Mimicchio. Dai soliti Lodo Guenzi e Alessandro Cattelan, fino ad arrivare a Lei Low, la cantante dei BowLand, sul palco di X Factor la parola Mimicchio è stata pronunciata già un discreto numero di volte. Più persone fanno ascoltare la parola Mimicchio a Mara Maionchi, più velocemente il “Maioncometro” raggiungerà quota 100%, il cyborg si ricaricherà e i The Jackal potranno riavere il suo controllo.

Tra gli altri personaggi che hanno risposto all’appello dei The Jackal, ci sono Alessandro Borghese (che si è anche prestato a un simpatico cameo in uno dei loro video), Nino Frassica, Giuliano Sangiorgi e numerosi altri. Solo Mara Maionchi non risponde all’appello dei comici napoletani.

 

Mancano solo due puntate di X Factor, riuscirà la popolare giudice a pronunciare finalmente la parola Mimicchio? L’appuntamento con la Semifinale di X Factor è per giovedì 6 dicembre alle ore 21:15 in diretta in esclusiva su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 e 11).

Guarda tutti i video di X Factor 2018 sul Sito Ufficiale