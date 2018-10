X Factor 2018: le assegnazioni dei giudici a X Factor Daily

Poche ore e si riaccendono i riflettori sul palco di X Factor, i nostri dodici talenti sono pronti a darsi battaglia per la realizzazione del loro grande sogno. L’appuntamento è per ogni giovedì, dalle 21.15, in diretta e in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche sul digitale terrestre, al canale 311 o 11. Continua a leggere e scopri qualche piccola curiosità sulle assegnazioni

Ci siamo, il grande giorno è arrivato! Alessandro Cattelan sta per alzare il sipario sullo show più atteso dell’anno. Manuel Agnelli, Fedez, Mara Maionchi e Lodo Guenzi si siederanno dietro il celebre bancone per guidare, giudicare e individuare la nuova promessa della musica italiana.



Si sa, la prima puntata è sempre molto difficile, ansie, preoccupazioni e dubbi pervadono i giovani talenti che in queste ore sono al lavoro per ultimare le esibizioni così da poter dare il meglio per strabiliare il pubblico. Come sempre, le performance spazieranno tra diversi generi musicali permettendo agli artisti di esprimere al meglio carisma, abilità e personalità.



Fedez avrà il compito di seguire la categoria Over attraverso l’assegnazione di brani in grado di esaltare le loro voci, una piccola curiosità: assisteremo alla performance di un celebre singolo di una delle più grandi artiste americane della musica pop contemporanea.

I giovanissimi ragazzi di Mara Maionchi si esibiranno con delle ballad, vi anticipiamo che Leo Gassman proporrà un brano che in passato ha ottenuto grande popolarità grazie a un featuring che ha visto la presenza di Nelly Furtado, artista canadese che ha scalato le classifiche di tutto il mondo.



Manuel Agnelli, col supporto del suo producer Big Fish, seguirà Martina Attili, Sherol Dos Santos e Luna, quest’ultima se la dovrà vedere con un pezzo il cui titolo trae ispirazione da una celebre pellicola del 1982 di Steven Spielberg. Infine Lodo Guenzi, capitano della categoria Gruppi, guiderà i suoi talenti affiancandoli in questa attesissima prima puntata, una piccola anticipazione? Gli affascinanti BowLand proporranno una canzone manifesto del genere new wave anni ’80 che in passato è stata anche riproposta da Marilyn Manson.