X Factor 2026, le confessioni tra Giorgia e Irama. VIDEO

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
X Factor, lo speciale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

X Factor 2026, le confessioni tra Giorgia e Irama alla vigilia della nuova stagione. VIDEO

TV Show
©Jule Hering

In attesa che il sipario sulla nuova edizione si apra, via alle confidenze su come vanno i primi giorni nello show Sky Original prodotto da Fremantle e che atmosfera c’è in questa fase iniziale. «Prima che entrino, vado con l’incoraggiamento… e i papà piangono tantissimo», svela Giorgia a Irama

Quando manca sempre meno all’inizio di X Factor 2026, previsto per giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su NOW, gran parte della curiosità è – inevitabilmente – su Irama, nuovo ingresso al tavolo dei giudici dove troverà i colleghi Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. La sua vigilia è, per questo, carica di sogni e aspettative ancor più grandi: cosa aspettarsi da questa esperienza? Con quale spirito la si affronta? E soprattutto: come aiutare i ragazzi della sua squadra (e non solo), alle prese con il loro vero esordio su un palco così enorme? Ad accompagnarlo in questo ingresso, non solo i suoi colleghi giudici ma anche Giorgia, conduttrice dello show e sua amica – hanno anche duettato nel brano “Buio”, contenuto nel disco del giovane artista milanese “Antologia della vita e della morte”. Proprio per cantare questo brano Giorgia ha raggiunto Irama nel suo live a San Siro di quest’estate, e quando si incontrano nel backstage di X Factor 2026 la loro chiacchierata parte proprio da lì. «Quando sei entrata è “caduto” San Siro, erano tutti impazziti», dice Irama sottolineando l’amore che circonda Giorgia. Che risponde: «I tuoi fan ti amano tantissimo, ti amano anche qua a X Factor, sei arrivato “chill”, come direbbe mio figlio».

 

E da qui, via alle confidenze su come vanno i primi giorni nello show Sky Original prodotto da Fremantle e che atmosfera c’è in questa fase iniziale. «Prima che entrino, vado con l’incoraggiamento… e i papà piangono tantissimo», svela Giorgia, e Irama li comprende: «Anch’io, avessi una figlia, piangerei al 100%». Sulla domanda del cantante su come avrebbe vissuto Giorgia, all’inizio della sua carriera, una simile esperienza, lei risponde: «Io l’avrei presa male, ero tanto insicura, anche se non sembrava ero molto fragile…». Al che Irama la “rincuora”: «Io ho sempre la sensazione di raccogliere pezzi: c’è una tecnica che i giapponesi chiamano Kintsugi, praticamente quando si rompe un vaso ci mettono l’oro e diventa una cosa più preziosa». Consiglio colto subito dalla conduttrice: «Riuserò questa storia magari alle Last Call, quando arriverà qualcuno deluso!»

 

Per respirare l’atmosfera del backstage e vedere come si stanno preparando i giudici e la conduttrice, è sempre disponibile on demand X Factor - All Areas. Nel backstage della nuova stagione.

TAG:

Prossimi Video

X Factor 2026, le confessioni tra Giorgia e Irama

TV Show

X Factor 2026, le confessioni tra Giorgia e Irama. VIDEO

TV Show

Venezia 83, "I figli della scimmia" con Riccardo Scamarcio

Spettacolo

Look Back, il trailer del film di Hirokazu Koreeda

Cinema

Possible Love, il trailer del nuovo film di Lee Chang-dong

Cinema

Reply AI Film Festival: Salvatores Presidente Giuria

Spettacolo