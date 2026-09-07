X Factor 2026, le confessioni tra Giorgia e Irama. VIDEO

Quando manca sempre meno all’inizio di X Factor 2026, previsto per giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su NOW, gran parte della curiosità è – inevitabilmente – su Irama, nuovo ingresso al tavolo dei giudici dove troverà i colleghi Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. La sua vigilia è, per questo, carica di sogni e aspettative ancor più grandi: cosa aspettarsi da questa esperienza? Con quale spirito la si affronta? E soprattutto: come aiutare i ragazzi della sua squadra (e non solo), alle prese con il loro vero esordio su un palco così enorme? Ad accompagnarlo in questo ingresso, non solo i suoi colleghi giudici ma anche Giorgia, conduttrice dello show e sua amica – hanno anche duettato nel brano “Buio”, contenuto nel disco del giovane artista milanese “Antologia della vita e della morte”. Proprio per cantare questo brano Giorgia ha raggiunto Irama nel suo live a San Siro di quest’estate, e quando si incontrano nel backstage di X Factor 2026 la loro chiacchierata parte proprio da lì. «Quando sei entrata è “caduto” San Siro, erano tutti impazziti», dice Irama sottolineando l’amore che circonda Giorgia. Che risponde: «I tuoi fan ti amano tantissimo, ti amano anche qua a X Factor, sei arrivato “chill”, come direbbe mio figlio».

E da qui, via alle confidenze su come vanno i primi giorni nello show Sky Original prodotto da Fremantle e che atmosfera c’è in questa fase iniziale. «Prima che entrino, vado con l’incoraggiamento… e i papà piangono tantissimo», svela Giorgia, e Irama li comprende: «Anch’io, avessi una figlia, piangerei al 100%». Sulla domanda del cantante su come avrebbe vissuto Giorgia, all’inizio della sua carriera, una simile esperienza, lei risponde: «Io l’avrei presa male, ero tanto insicura, anche se non sembrava ero molto fragile…». Al che Irama la “rincuora”: «Io ho sempre la sensazione di raccogliere pezzi: c’è una tecnica che i giapponesi chiamano Kintsugi, praticamente quando si rompe un vaso ci mettono l’oro e diventa una cosa più preziosa». Consiglio colto subito dalla conduttrice: «Riuserò questa storia magari alle Last Call, quando arriverà qualcuno deluso!»

Per respirare l’atmosfera del backstage e vedere come si stanno preparando i giudici e la conduttrice, è sempre disponibile on demand X Factor - All Areas. Nel backstage della nuova stagione.