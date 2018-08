Calura estiva e amici a quattro zampe: dieci regole d'oro

Per sopravvivere alla canicola in città noi umani abbiamo a disposizione diversi metodi, dai climatizzatori di ultima generazione agli abiti leggeri in fibra naturale, dai cibi sani e ipocalorici ai rimedi della nonna, ma come proteggere i nostri amici a quattro zampe? Per evitare errori spesso fatti in buona fede, abbiamo chiesto il parere dell’esperta, la dottoressa Beatrice Zerbinato, specialista in medicina comportamentale e appassionata di animali fin da bambina “grazie ai libri di Lorenz e Herriott”. Di seguito i suoi dieci consigli per trascorrere al meglio l’estate con i vostri amici a quattro zampe.

Acqua fresca sempre a disposizione, quando fa caldo bevono molto e hanno bisogno di reidratarsi. Ricordatevi di portare una bottiglietta d'acqua anche durante le passeggiate



Non lasciare il cane in macchina (è un reato) o legato in posti assolati, l’animale non avendo ghiandole sudoripare disperde il calore con la respirazione ed è particolarmente soggetto a colpi di calore



Evitare passeggiate nelle ore più calde



Non tosare il cane.



Non lasciare cibo umido nelle ciotole, il caldo favorisce la replicazione batterica



Non preoccupatevi se il cane mangia di meno. Col caldo è normale, al limite somministrate il pasto nelle ore più fredde



Esplorare spesso il pelo del cane dopo le passeggiate soprattutto in montagna o in campagna. Verificare la presenza di parassiti o spighe



Se andate al mare col cane, ricordatevi di portare un ombrellone o una tenda dove si possa riparare dal sole



Prima di partire per le vacanze assicuratevi di avere tutti gli accessori necessari (guinzaglio, museruola, sacchetti feci, copertina) e rispettate le regole di trasporto previsto dal codice della strada



Prima di andare in ferie consulta il tuo veterinario. Verificate di avere il libretto o il passaporto aggiornato con tutte le vaccinazioni e le profilassi necessarie

