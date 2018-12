"Gli abiti non sono solo vestiti ma sono modi di esprimere sé stessi", così Simone Marchetti ha concluso la sesta puntata di Mix and Match - Il Guardaroba delle Meraviglie , prediligendo la concorrente che si è assunta il rischio di cambiare. Mix & Match ti aspetta tutte le domeniche alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11

Si presentano per la primissima manche, Michela, Patrizia, Carolina e Maria con le rispettive icone di stile: Cindy Crawford, Megan Markle, Audrey Hepburn e Diana Spencer. Il bonus per il miglior outfit spetta a Patrizia, Simone Marchetti ha apprezzato il fatto che Patrizia abbia trasformato una collana che non le piaceva in un cerchietto d'orato per i capelli. Con grande dispiacere a lasciare Mix & Match è Carolina.

Le altre tre concorrenti accedono alla seconda fase del gioco: gli "Icon Cubes", tre mondi evocativi dentro ai quali le concorrenti si sfidano a colpi di outfit. Le occasioni, molto particolari, per le quali le concorrenti hanno cercato sull'app di YOOX gli outfit più adeguati sono: l'intervento a un convegno di lavoro dal quale dipenderà la rinomina alla guida del gruppo, sotto gli occhi della storica rivale sul lavoro e un brunch al golf club invitate da un fidanzato che predilige un look sobrio e maschile. Il tema scelto da Simone Marchetti per il Terzo Cube per il quale le concorreni dovranno scegliere l'outfit giusto nel Guardaroba delle Meraviglie: festa anni '80.

La prima a entrare nel Guardroba delle Meraviglie è la vincitrice del bonus Patrizia che ha a disposizione ben 5 minuti per fare le sue scelte. E' tutto pronto per entrare nel cuore della seconda Manche. Le ragazze sfilano, si confrontano tra loro e vengono giudicate da Simone Marchetti che rivolge parecchi complimenti a Michela.

Le sfidanti compilano le pagelle dandosi dei voti da 0 a 10 tenendo ben presente tre criteri: il primo "Mix and Match" consiste nel valutare come vengono abbinati tra loro vestiti e accessori; il secondo è "Stile", ossia il gusto personale e, infine, "Il tema della prova", la fedeltà a ciò che è stato richiesto. La classifica vede al primo posto Patrizia con 39 punti, seguita da Michela con 34 punti e ultima Maria con 24 punti. Simone Marchetti si pronuncia: "Nessun di voi tre si merita l'immunità". Michela è stata bravissima con il look degli anni '80, ma ha sbagliato tutto il resto, e Simone non se l'aspettava; Patrizia ha fatto il contrario e Maria è l'eliminata, ha fatto dei piccoli errori in tutti e tre i Cubi. Ma Simone le ricorda che l'umorismo è il suo abito migliore.

Le due finaliste sono Michela e Patrizia. Possono accedere all' "Express Yourself", ma prima hanno la possibilità di rientrare nel Guardaroba dell Meraviglie e reinventare il loro look. Patrizia accetta la sfida e ha 120 secondi per scegliere un nuovo outfit impreziosita dei consigli di Simone.

La vincitrice della settima puntata di Mix and Match è Patrizia che si aggiudica tutti e cinque gli outfit. Michela è rimasta nelle conoscenze del suo mondo, mentre Patrizia ha stravolto tutto. Nella vita con la moda bisogna buttare i piani all'aria per fare il salto e per cambiare.

Prenditi sempre il coraggio di cambiare!