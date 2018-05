L'avventura per i novelli sposi di Matrimonio a Prima vista Italia 3 sta per finire, o per ricominciare . Siamo giunti ormai alla conclusione: come andrà a finire per Rossella e Andrea, Daniela e Roberto e Camilla e Mauro ? In attesa di scoprirlo, giovedì 10 maggio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno, rivivi i momenti clou della scorsa puntata.