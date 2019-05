Melissa

Melissa ha 53 anni, ed è un’amante del divertimento. È stata sposata due volte, ed il suo cuore è stato spezzato dai suoi infedeli ex mariti, motivo per cui cerca disperatamente un uomo gentile e premuroso, che la faccia sentire viva. Fan del programma, ha deciso di partecipare all’esperimento, nella speranza che la possa aiutare: probabilmente riconoscerà John e il fatto potrebbe elettrizzarla, anche se non sarà di certo davanti ad un completo sconosciuto!

John

John non è un volto nuovo di Matrimonio a prima vista Australia: il cinquatatreenne aveva partecipato all’ultima edizione del programma, uscendone scottato, poiché la sua relazione con Deb non aveva funzionato. Così, un anno dopo, si ritrova nuovamente single, ma è pronto a rimettersi in gioco per trovare l’amore della sua vita. Non ha, infatti, perso fiducia nell’esperimento o negli esperti del programma. Questa volta, John è molto nervoso di incontrare la sua nuova sposa, per paura di essere rifiutato nuovamente. Riuscirà ad innamorarsi per davvero questa volta, o l’esperimento sarà fallimentare come in passato? Una cosa è certa: John non è un uomo che si perde d’animo e riuscirà sicuramente a risollevarsi anche nella peggiore delle ipotesi.

Cosa aspettarsi da John e Melissa?

La coppia formata da John e Mellissa potrebbe avere un esito positivo: in qualche modo, la donna conosce già il suo sposo, avendo quest’ultimo già partecipato a Matrimonio a prima vista Australia, quindi non la aspetteranno grandi sorprese. Sarà, tuttavia, curioso vedere se la coppia funzionerà! Chissà se John verrà premiato con una seconda possibilità o se, invece, la sua vita sentimentale è destinata a un completo naufragare. Per togliervi ogni dubbio non vi resta che sintonizzarvi con Matrimonio a prima vista Australia!

Matrimonio a prima vista Australia vi aspetta su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 455 dal lunedì al venerdì alle 16.00.