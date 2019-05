Matrimonio a prima vista Australia, le coppie: Davina e Ryan

Davina

Davina, 26 anni, è una modella di bikini vivace e estroversa, di certo non priva di ammiratori. La ragazza è anche un influencer: su Instagram ha raccolto oltre 250.000 seguaci, grazie al suo bell’aspetto e alle sue foto provocanti in costume. Tuttavia, essere una bella ragazza non è bastato a Davina per trovare l’uomo giusto, anzi, sembra essere una calamita per i ragazzi sbagliati. Per sua stessa ammissione, si ritiene estremamente esigente e tendere a perdere interesse nei ragazzi appena dopo una settimana di frequentazione. Davina è una donna forte e molto sicura di sé e trova divertente intimidire il sesso opposto. Nonostante il suo tipo ideale sia il classico ragazzo "drogato di palestra", per Davina è arrivato il momento di cambiare e cerca un partner semplice, dai valori genuini, pronto a mettere radici. Troverà in Ryan l’uomo giusto?

Ryan

Ryan ha 29 ed è un commerciante. Animale da festa, amante dei tatuaggi, non ha di certo filtri quando deve dire qualcosa! L’affascinante scapolo è single da due anni: si definisce terribile nelle relazioni e non particolarmente abile a capire cosa voglia una donna. La sua vita sociale ha la priorità sull’amore, motivo principale per cui tutte le sue relazioni amorose sono naufragate. Tuttavia, afferma di essere cambiato, feste e nottate fuori sono solamente un vecchio ricordo: vuole innamorarsi ed incontrare la donna della sua vita, con cui avere una famiglia…finchè è ancora giovane, però, perché vorrebbe essere in grado di poter correre con i propri figli! Davina potrebbe essere la donna adatta?

Cosa aspettarsi da Ryan e Davina?

La coppia formata da Davina e Ryan potrebbe essere una bomba ad orologeria, che scoppia diffondendo un irresistibile amore, così come un totale fallimento: due animi che non hanno freni, frizzanti, scoppiettanti, reduci da numerose e brevi relazioni. Riusciranno a crescere insieme, trovando finalmente una stabilità amorosa? Non vi resta che scoprirlo in puntata!

Matrimonio a prima vista Australia vi aspetta su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 311 o 11 dal lunedì al venerdì alle 16.00.